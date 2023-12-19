«الصقور» يرفض الاستسلام في الدوري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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أكد نادي الإمارات، رفضه الاستسلام ومواصلة القتال في بطولة دوري أدنوك للمحترفين التي تراجع فيها «الصقور» إلى المركز الأخير «الرابع عشر» عقب خسارته في ملعبه في الجولة الـ11 أمام الجزيرة بهدف، ليتجمد رصيده في 5 نقاط، الأمر الذي أزم موقفه قبل نهاية النصف الأول من المنافسة.

وقالت شركة كرة القدم في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن «الصقور» لن يستسلم، في إشارة إلى مضاعفة العمل وبذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل تحسين النتائج والتقدم في جدول الترتيب للابتعاد عن شبح الهبوط الذي أصبح يهدده مبكراً.

انتصارات

وأكد سهيل المطوع حارس المرمى، أنه وزملاءه اللاعبين غير راضين عن الوضع الحالي للفريق والنتائج التي ظل يحققها وقال: بالتأكيد لا يوجد لاعب يتقبل النتائج السلبية، ولذلك نسعى بشكل مستمر ونجتهد من أجل تحسين المستوى للأفضل والعودة لسكة الانتصارات بعدما تعرضنا إلى نزيف مستمر في النقاط، ويجب أن نصحح الأخطاء التي ارتكبناها وأن نعمل على تقديم ما يرضي الجماهير في أسرع وقت.

وأشار حارس مرمى «الصقور»، إلى أن إدارة النادي تتابع باهتمام كل تفصيلات الفريق، ذاكراً أنها تؤدي واجبها الإداري وتعرف المطلوب وقادرة على تحديد الاحتياجات.

وأبان أن اللاعبين عليهم الاجتهاد في الملعب فقط وأضاف: نتمنى أن ننجح في تغيير الصورة التي ظهرنا بها وأن نتجاوز الأخطاء حتى نعبر بالفريق إلى مركز جيد يليق به ويخدم مصلحته في بطولة الدوري بما يحقق الأهداف.

تعديلات

في السياق، تدرس إدارة النادي بالتشاور مع الجهاز الفني، إمكانية دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر لسد النقص في فترة الانتقالات الشتوية. وأكدت المصادر، أن الإدارة ذهبت أبعد من ذلك ببدء المفاوضات مع عناصر محلية وأجنبية لديها القدرة على تقديم الإضافة المطلوبة، والإسهام في تحقيق الانتصارات التي تحافظ على وجود الفريق في بطولة الدوري.

وأشارت المصادر، إلى أن هنالك اهتماماً كبيراً من أجل إبعاد «الصقور» عن شبح الهبوط، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد نتائج عمل فني كبير لتطوير الأداء ومعالجة السلبيات، مع اجتهاد الإدارة في ملف التعاقدات لكسب أفضل العناصر.

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