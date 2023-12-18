زكريا أحمد: عودة محمد الشامسي عززت قوة الوحدة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

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أشاد الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، بأداء حارس مرمى الوحدة محمد الشامسي خلال مباراة فريقه أمام العين في الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، وقال: عودة الشامسي لحراسة عرين فريقه مؤثرة بشكل إيجابي وعززت من قوة الوحدة، حيث استطاع أن يحافظ على شباكه نظيفة في مباراة القمة أمام العين لذلك يستحق نجومية الأسبوع.

وأشاد زكريا أحمد بأداء حارس النصر أحمد شمبيه وقال: مازال شمبيه من أكثر الحراس المحافظين على شباكه نظيفة خلال 4 مباريات، في حين أن حارسي خورفكان وعجمان لم يحافظا على شعار «الشباك نظيفة».

وأضاف: من بين الأهداف التي سجلت خلال الجولة، 3 أهداف من خارج المنطقة، و11 هدفاً من مسافات بعيدة، ويتحمل حراس المرمى مسؤولية 4 أهدف من 17 هدفاً بالجولة، واحتفظ فريق حتا بشباكه نظيفة لأول مرة في الدوري في مباراته أمام البطائح والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وتابع: أغلب الأهداف التي تم تسجيلها من انفراد صريح بالمرمى بلغت 9 أهداف، وتم تسجيل 4 أهداف في بداية المباريات وهو دليل على ضعف التركيز من لاعبي الدفاع، ومن بين الأهداف التي تم تسجيلها منذ انطلاقة النسخة الحالية للدوري يتحمل الحراس مسؤولية 54 هدفاً، وجاءت أغلب الأهداف من تسديد مباشر على المرمى، وهناك 81 هدفاً من تمركز خاطئ للحراس، و85 من اتخاذ قرار خاطئ، مما يتطلب مزيداً من العمل الفني لتدارك سلبيات الأداء خلال الفترة المقبلة.

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