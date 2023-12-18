ركلة جزاء غير محتسبة للعين و3 حالات طرد صحيحة

المصدر: دبي ـ البيان

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شهدت الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين هدوءاً تحكيمياً، ولم تكن هناك حالات مؤثرة في نتائج المباريات، حيث ظهر حكام الساحة بمستوى طيب وتركيز عالٍ، وتم احتساب 3 حالات طرد صحيحة، فيما قل تدخل تقنية الفيديو، وكان التدخل إيجابياً في حالتين، الأولى في حالة طرد لاعب البطائح أديلسون البيرتو نتيجة اللعب العنيف، والثانية في حالة طرد لاعب عصام فايز لاعب عجمان نتيجة التعدي على لاعب النصر كيفن اندريس خلال لعبة مشتركة، بينما طرد سالم العزيزي لاعب الوصل للإنذار الثاني، في قرار صحيح لحكم لقاء الوصل وكلباء.

وكانت هناك حالة تدخل من تقنية الفيديو حينما تم استدعاء حكم مباراة العين مع الوحدة للوقوف على مخالفة للاعب سفيان بوفتيني الذي نال إنذاراً بسبب عرقلته للاعب كلباء اندريس فومبيرجر، ولكن الحكم لم يقتنع بوجهة نظر حكم الفيديو بطرد اللاعب واكتفى بالإنذار.

في المقابل فإن حالات اللعب التي تحدث داخل منطقة الجزاء لا تزال في حاجة لمزيد من التركيز سواء لحكام الساحة ومزيد من التعاون مع حكام تقنية الفيديو، حيث شهدت مباراة الوحدة مع العين عدم احتساب ركلة جزاء للعين نتيجة عرقلة لوكاس بيمينتا مدافع الوحدة للاعب كودجو لابا مهاجم العين.

حالات تحكيمية

* طالب شباب الأهلي بركلة جزاء في مباراته أمام بني ياس ولكن اللعبة لا ترتقي لمثل هذا القرار.

* إلغاء هدف للجزيرة، قرار صحيح من الحكم المساعد لوجود تسلل.

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