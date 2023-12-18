شرودر: النصر يتطور ونجحنا في ترجمة الفرص

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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بادر محترف النصر وقائده، عادل تاعرابت، بتصرف إنساني رائع وجد الإعجاب لدى زملائه وأعضاء الجهاز الفني، بعد افتتاحه التسجيل لفريقه في مباراة عجمان التي كسبها النصر 3 - 0، فأهدى زميله عبدالكريم زياني اللاعب الإيفواري المقيم، فرحة الفوز، وهو الذي أصيب بشكل مفاجئ في أثناء الإحماء قبل بداية مباراة النصر والعين الأسبوع الماضي في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي. وكان هذا التصرف رسالة إنسانية لها صداها في نفس زياني وجميع اللاعبين، تأكيداً على روح الإخاء بين جميع لاعبي النصر، وزاد صدى التصرف، المستوى والنتيجة اللذان حققهما النصر في المباراة، فاسترد الفريق نغمة الانتصارات بعد أكثر من شهرين في دوري أدنوك للمحترفين منذ آخر فوز حققه في الجولة الخامسة على العين بهدف، وصام بعدها 5 جولات على التوالي عن تحقيق أي فوز ليأتي ويكسب «البرتقالي» في الجولة 11.

أصداء

وانسحبت أصداء النتيجة على مدربي الفريقين بشكل متباين، إذ عبر شرودر مدرب النصر عن سعادته بالفوز والأداء وقال: سعداء بتحقيق الفوز على منافس قوي مثل عجمان وفي ملعبه، وكانت المباراة صعبة حتى أحرزنا الهدف الأول وتمكنا من السيطرة بعد هذا الهدف، وقدمنا الأداء والمستوى نفسه في المباريات السابقة، ولكن الذي اختلف ترجمة الفرص التي تهيأت لنا بشكل جيد بخلاف المباريات السابقة، والمهم بالنسبة لي أن الفريق يتطور أداؤه ويتقدم للأمام وأصبح أفضل في جميع النواحي والضغوط على المنافس وسنعمل على استمرار التطور من مباراة إلى أخرى.

واختلف الوضع لدى مدرب عجمان الروماني ايسايلا الذي ظهر مصدوماً بما حدث وقال: كانت مباراة محبطة وخصوصاً أننا لعبنا بشكل متميز في أول 20 دقيقة حتى لحظة ركلة الجزاء للنصر، فبعد ركلة الجزاء فقدنا التركيز تماماً وأصبحت المباراة كما لو كان هناك فريق يلعب وحده في الملعب، وذلك يرجع لعدة أسباب وأهمها فقدنا الثقة بأنفسنا والقدرة على السيطرة على الكرة في الثنائيات، وحتى الدقيقة 75 استمر الوضع صعباً للغاية ما جعل النصر يفوز بأريحية كبيرة ومن الصعب أن تتأخر بنتيجة 0-2 ولا توجد أي فرص لديك للعودة إلى المباراة وتسبب ذلك في زيادة الأهداف إلى 3.

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