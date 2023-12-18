«الإمبراطور» يفتقد فابيو والعزيزي أمام «الفرسان»    

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يفتقد الوصل نجميه فابيو دي ليما وسالم العزيزي في مباراته أمام «فرسان دبي»الأحد المقبل، بالجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين للإيقاف.

وحصل فابيو على الإنذار الثالث في مباراة «الإمبراطور» واتحاد كلباء الأخيرة، وطرد العزيزي في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وفي المقابل أكد سفيان بوفنتيني لاعب الوصل، أن الإنذار الذي حصل عليه في مواجهة فريقه وكلباء هو الثاني له، ما يعني عدم غيابه عن الجولة 12، وأوضح إنه يركز ليكون في قمة الجاهزية للمواجهة المقبلة، متوقعاً صعوبة المباراة بعد فوز الوصل على شباب الأهلي في ذهاب وإياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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