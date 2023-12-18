«الحصن» يعود للانتصارات بخماسية في الرمس

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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استعاد دبا الحصن نغمة الفوز وأمطر مرمى الرمس بخماسية نظيفة في ختام منافسات الجولة 12 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة»، ورفع رصيده إلى 21 نقطة بالمركز الثالث، أحرز الأهداف جيلمار، بدر بلال، طارق أحمد، رضا حنيوي، كيكوي جيسوس.

وفاز الذيد على الحمرية 2 ـ 1، وسجل الهدفين لامار اونيل وفلرسون ، وجاء هدف الحمرية بـ«نيران صديقة» عن طريق لاعب الذيد هنريكي ووصل الذيد إلى النقطة 18. وتعادل دبا الفجيرة والعربي وسيتي مع الجزيرة الحمراء 1 ـ 1.

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