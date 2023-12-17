محمد المهيري ضمن «قادة المشجعين» لكأس آسيا بالدوحة

المصدر: دبي - البيان

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شارك الإماراتي محمد المهيري، الأسبوع الماضي، ضمن اجتماع شبكة قادة المشجعين والذي أقيم بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد تلقيه دعوة من اللجنة المنظمة لبطولة أمم آسيا 2024، بهدف إتاحة الفرصة أمام روابط المشجعين لمعرفة كل ما يتعلق باستعدادات قطر للبطولة. وتضمنت المشاركة زيارة أبرز المعالم والمرافق المتاحة للبطولة وتبادل المعلومات المتعلقة بالبطولة.

يذكر أن، الإماراتي محمد المهيري تواجد بمنافسات كأس العالم 2022، كما حضر منافسات كأس العرب والعديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد محمد المهيري، أن انضمامه إلى شبكة قادة المشجعين، جاء بترشيح رسمي من اتحاد الكرة الإماراتي، كونه أحد الشخصيات التي تلعب دوراً مؤثراً في عملية التشجيع والمؤازرة للأبيض في كل مبارياته، فضلاً عن شغفه بكرة القدم، واهتمامه بتأريخ وإحصائيات البطولات المهمة، موضحاً، حرصه المستمر على حضور أبرز الفعاليات الرياضية محلياً وخارجياً، بالإضافة إلى تأسيسه متحفاً رياضياً يضم مجموعة من أغلى المقتنيات التذكارية التي تخص بطولات كأس العالم.

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