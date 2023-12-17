الراعي التكنولوجي لرابطة المحترفين يثمن جهود تطوير الكرة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

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ثمنت مجموعة MBME، الشريك التكنولوجي لرابطة المحترفين الإماراتية، والجهة الرائدة في التحول الرقمي، الجهود التي تبذلها الرابطة لتطوير الكرة الإماراتية في مختلف الجوانب، ومنها في الدعوة لاستثمار التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العمل الرياضي الفني والإداري، وبما يمكن أن يقود لناتج مميز يمهد لنقلة نوعية قوية لمنافسات دوري أدنوك للمحترفين، وكرة القدم الإماراتية.

وأكد عبدالهادي محمد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة MBME أن الهدف من رعاية المجموعة لرابطة دوري المحترفين الإماراتية يهدف إلى دعم الجهات الرياضية في التحول الرقمي لدوره المحوري في تطور المردود الفني للمباريات، والذي بدوره يسهم باختصار الزمن في الوصول للنتائج الأفضل في مختلف الجوانب، وقدم الشكر إلى رابطة دوري المحترفين، لدورها بإيجاد بيئة رياضية احترافية توفر سبل العمل بالذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتطوير الجوانب الرياضية والعمل بأفضل المواصفات العالمية.

يذكر أن رابطة المحترفين أعلنت في وقت سابق عن ضم MBME إلى نخبة شركائها ورعاتها الرسميين بعقد يستمر لغاية ثلاث سنوات.

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