الوصل يغرد بالنقطة 27 في القمة و«الكلاسيكو» للوحدة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله، وإيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

غرد الوصل في قمة دوري أدنوك للمحترفين، بفوزه أمس على ضيفه اتحاد كلباء 2 - 1، بإستاد زعبيل ضمن الجولة 11 ووصل «الإمبراطور» إلى النقطة 27، بفارق 4 نقاط عن شباب الأهلي، و7 نقاط عن الشارقة والوحدة، و8 نقاط عن العين.



سجل هدفي الوصل نيكولاس خمينيز، وفابيو دي ليما في الدقيقتين 31 و70، وأحرز غوستافو هدف كلباء في الدقيقة 80.



وشهدت المباراة، طرد سالم العزيزي لاعب الوصل في الدقيقة 90، فرهاد مجيدي مدرب كلباء، بعد صافرة نهاية المباراة للاحتجاج.



فوز غالٍ



وحسم الوحدة «الكلاسيكو» لصالحه، بفوز غالٍ على مضيفه العين 2 - 0 باستاد هزاع بن زايد، وسجل هدفي «العنابي»، عمر خريبين، وباكييف في الدقيقتين 12، و53 على التوالي، وبهذه النتيجة قفز الوحدة إلى المركز الرابع برصيد 20 نقطة، بينما تراجع العين إلى المركز الخامس برصيد 19 نقطة.



وهذا هو الفوز الثامن للوحدة على العين مقابل 15 فوزاً للعين، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات، خلال 29 مباراة بدوري المحترفين.



وعاد النصر من استاد راشد بن سعيد بفوز كبير على عجمان بثلاثية نظيفة، و3 نقاط ثمينة، ووصل للنقطة 12، مستعيداً نغمة الانتصارات، بعد غياب 5 جولات، تقدم «العميد» بهدف عادل تاعرابت بالدقيقة 20 من ركلة جزاء، وأضاف مانولو هدفين بالدقيقتين 34 و48، وأكمل عجمان المباراة بعشرة لاعبين من الدقيقة 70 بعد طرد عصام فائز، عقب عودة الحكم لتقنية الفيديو «VAR».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز