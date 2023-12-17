180 مشاركاً في دورة مراقبي المباريات الجدد

المصدر: دبي - البيان

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انطلقت أمس فعاليات دورة مراقبي المباريات الجدد في فندق موفينبيك بدبي، التي يُنظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم بحضور 180 مشاركاً.

ويقدم محاورها، المحاضر الآسيوي الدكتور بشير عبد الخالق، والمحاضرون المحليون من الإدارات المختصة في اتحاد الكرة. ويتضمن برنامج الدورة عدداً من المحاور، منها التعريف بمهام ومسؤوليات والهيكل التنظيمي لإدارة المسابقات، ومسؤوليات ودور المراقب، بالإضافة للوائح المسابقات، والقوانين العامة المتعلقة بإلغاء أو تأجيل أو عدم اكتمال المباراة.

وافتتح الدورة عبيد الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، مؤكداً أن الورشة تأتي في إطار الحرص على فتح المجال للكوادر المواطنة الشابة.

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