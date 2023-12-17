23 لاعباً في تدريبات «أبيض الشاطئية» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يواصل منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم الشاطئية تدريباته على الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة بدبي، بقيادة البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب المنتخب وبمشاركة 23 لاعباً، في إطار الاستعدادات لبطولة كأس العالم التي تستضيفها الدولة من 15 إلى 25 فبراير المقبل. يشارك في التدريبات، اللاعبون: وليد محمدي، حميد جمال، أحمد بشر، وليد بشر، محمد الجسمي، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، عبدالرحمن محمد، سعيد عيد، راشد عيد، حميد المراشدة، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، كمال علي، سيف الجلاف، عبدالله البوم، محمد عبيد، راشد عبيد، هشام منتصر، إبراهيم الشامسي، سلطان البلوشي.

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