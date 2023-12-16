«أبيض الناشئين» يتعادل مع السعودية ويتأهل لنصف نهائي «غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان

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تأهل منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم مواليد 2008 إلى الدور نصف النهائي لبطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة المقامة حالياً في سلطنة عُمان.

وجاء تأهل منتخبنا بعد تعادله سلبياً مع شقيقه المنتخب السعودي بدون أهداف في المباراة التي جرت اليوم في ختام مرحلة المجموعات لحساب المجموعة الثانية.

وكان منتخبنا بدأ مشواره في البطولة بالفوز على منتخب الأردن بهدف دون رد، وفي الجولة الثانية خسر أمام سوريا بهدف ليجمع بالتالي 4 نقاط، ويصعد كوصيف للمجموعة التي تصدرها المنتخب السعودي برصيد 5 نقاط.

ويلتقي منتخبنا في الدور نصف النهائي مع منتخب اليمني بعد غد الاثنين، فيما يلتقي المنتخبان السعودي والعراقي في المباراة الثانية.

شهد مباراة اليوم فهد إسماعيل الحوسني ويحيى خلف المطروشي عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم.

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