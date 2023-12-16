إسماعيل مطر دامعاً: أتمنى أن أكون قدمت بعضا ما قدمه الطلياني

المصدر: العين-طلحة عبد الله

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أكد إسماعيل مطر إن مباراته مع فريقه الوحدة أمام العين اليوم هي الأخيرة له بإستاد هزاع بن زايد في إشارة منه إلى اعتزاله كرة القدم بنهاية هذا الموسم، وقال مطر الذي خرج دامعا من المباراة وسط تحية الجمهور وزملائه.

أتمني أن أكون قدمت في مسيرتي الكروية ما يسعد الجماهير في المنتخب ونادي الوحدة وأن أكون مثل عدنان الطليان يحبني الشعب وأتمنى أن أكون قدمت بعضا مما قدمه الطلياني

وعن المباراة وفوز الوحدة قال: كان هدفنا منذ البداية أن نحصل على النقاط الثلاث حتى نقتحم دائرة المنافسة وهو ما تحقق لنا بالفعل بسبب الروح القتالية العالية للاعبين وسنحاول أن نستمر على نفس المنوال لنلبي طموحات النادي ونسعد جماهيره.

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