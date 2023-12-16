الوحدة يحقق فوزاً غالياً ومستحقاً على مضيفه العين بثنائية نظيفة

المصدر: العين -طلحة عبد الله تصوير سيف الكعبي

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حقق الوحدة فوزا غاليا على مضيفه العين 2-0 مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، في ختام مباريات الجولة 11 من دوري ادنوك للمحترفين، وسجل هدفي العنابي، عمر خريبين، وباكييف في الدقيقتين 12، و53 على التوالي، وبهذه النتيجة قفز الوحدة إلى المركز الرابع برصيد (20 نقطة) بينما تراجع العين إلى المركز الخامس برصيد (19 نقطة)

وهذا هو الفوز الثامن للوحدة على العين مقابل 15 فوز للعين، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات، خلال 29 مباراة جرت بينهما بدوري المحترفين

دوافع

دخل الفريقان على ملعب المباراة وكلاهما يبحث عن أفضل النتائج، فالعين يسعى للاقتراب من الصدارة أكثر، والوحدة يتطلع لاقتحام مربع المنافسين، وخلال الدقائق الأولى كانت الأفضلية للعين الذي سيطر على منطقة المناورة وتعددت محاولاته لهز الشباك ولكن دون تركيز حيق افتقدت هجماته للمسة الأخيرة أمام المرمى.

خطأ عيناوي وهدف وحدواي

بالمقابل اعتمد الوحدة على الهجمات المرتدة واستغلال أخطاء العين والتي تعددت بصورة مستغربة، وهو ما نجح فيه لاعبه عمر خريبين، الذي تحين فرصة خطأ فادح للمدافع كوامي، الذي حاول إعادة الكرة إلى حارس المرمى خالد عيسى ليخطف الكرة ويتقدم بها في مواجهة المرمى ويضع الكرة بذكاء مانحا فريقه التقدم بهدف، وبعدها سعى العين لإدراك التعادل والعودة للمباراة ولكن دون جدوى إذ اصطدم بدفاع وحداوي منظم ليحافظ الضيوف على تقدمهم بهدف نظيف حتى انتهاء الشوط الأول.

الشوط الثاني

اندفع لاعبو العين للهجوم منذ البداية لتعديل النتيجة وضاعت له فرصتين في الدقيقة الأولى، لكن سرعان ما عادت الأخطاء في التمرير واستمرت حالة عدم التركيز لعدد من لاعبي من لاعبي العين في الوسط والدفاع لينفرد باكييف، بالمرمى ويسجل الهدف الثاني وسط حالة شرود غريبة من دفاع العين.

بلا فاعلية

ومن جديد عاد العين لسيطرته وضغطه الهجومي بدون فاعلية مع انعدام للتركيز وتباعد للخطوط ، وذلك برغم التغييرات التي أجراها المدرب لتفعيل الناحية الهجومية، وبالمقابل اتسم أداء الوحدة بالحماس والتركيز بعد أن عزز الهدف الثاني من دوافعهم المعنوية ليسيروا المباراة كيفما أرادوا ليحافظوا على تقدمهم بهدفين نظيفين حتى نهاية المباراة .

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