علي خصيف يدعم لاعبي الجزيرة من «الدكة»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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وجود علي خصيف قائد وحارس مرمى الجزيرة، مع فريقه بدكة الاحتياطي في مباراة الإمارات بالجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، رغم الإصابة التي يعاني منها، وتأكيد عدم مشاركته في اللقاء تحت كل الظروف، وذلك حرصاً منه على دعم زملائه اللاعبين معنوياً، في المباراة التي خرج منها «فخر أبوظبي» فائزاً بهدف أحمد العطاس.

وعانى الجزيرة مؤخراً من بعض النتائج السلبية، التي أحدثت هزة في صفوف الفريق، وتسببت في الإطاحة بالمدرب الهولندي فرانك دي بور من منصبه، ليدخل مباراة «الصقور» برغبة قوية في الفوز، رغم النقص الحاد في صفوفه، بداية بغياب علي خصيف وخلفان مبارك للإصابة، وعلي مبخوت ومامادو كوليبالي وعبد الرحمن العامري الحارس الثاني للإيقاف بالكارت الأحمر.

وفي ظل الظروف الصعبة للجزيرة، تمسك علي خصيف بالوجود في المباراة، مظهراً روح القائد الذي يستشعر المسؤولية، في موقف أكد روح المبادرة الإيجابية التي يتمتع بها.

وخلال المواجهة، قدم خصيف دعماً معنوياً كبيراً لزملائه، وساند المدرب بوب دي كليرك في مهمته الأولى، على خلفية أن وجوده في الدكة منح زملاءه الثقة والدافع للانتصار.

وكان تركيز علي خصيف كبيراً على دعم راكان المنهالي، الذي حمى العرين في أول اختبار له مع الجزيرة بالدوري يشارك فيه أساسياً، بعد أن وضعته الظروف في المهمة الصعبة، والتي تجاوزها بنجاح، وخرج بشباك نظيفة، مؤكداً أنه حارس المستقبل في الفريق.

وشكر بوب دي كليرك مدرب الفريق، علي خصيف، على مواقفه المشرفة مع الفريق، وقال: ما قام به يؤكد أنه قائد بالفطرة، ووجوده يشكل حافزاً للاعبين.

تاريخ حافل

ثمّن راكان المنهالي، عطاء علي خصيف، وقال معروف عن خصيف أنه داعم للشباب، ويساندنا باستمرار، ويمنحنا الحافز، ويقدم لنا التوجيهات، حتى نظهر في أفضل صورة، ونعمل على الاستفادة من خبرته في الملاعب.

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