كوزمين: الشارقة تخطى المرحلة الصعبة.. ومراكز المقدمة هدفنا

المصدر: الشارقة ـ ياسر قاسم

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أكد الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني بنادي الشارقة أن البداية الموفقة لفريقه في مباراته مع خورفكان منحته الأفضلية والسيطرة على المباراة والتفوق، وإنهاء الشوط الأول بشكل مقنع، مشيراً إلى أن الشارقة قدم مستوى أفضل في الشوط الثاني من خلال التحكم في الكرة وفتح اللعب، وأسهم ذلك في زيادة عدد الأهداف وتأمين النتيجة.

ووصف كوزمين الفوز برباعية للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، بالأمر الإيجابي وقال: الشارقة تخطى المرحلة الصعبة نوعاً ما، والمطلوب مزيد من التركيز والاستمرار بذات القوة من أجل الوجود في مراكز المقدمة، وقال: المرحلة المقبلة صعبة وتنتظرنا مباراتان في الدوري قبل مباراة كأس السوبر ومراكز المقدمة التي استعادها الفريق من فوزين على حتا وخورفكان وتقدمه في جدول الترتيب.

وأوضح كوزمين أن خالد الظنحاني تعافى من الإصابة وشارك في المباراة وقدم مستوى جيداً وأسهم في صناعة أحد الأهداف.

حزن

ومن جهته أرجع نيبوشا مدرب خورفكان خسارة فريقه الكبيرة من الشارقة للبداية غير الموفقة والتي نتج عنها هدفان اعتبرهما هدية من فريقه للشارقة، وعبر نيبوشا عن حزنه للنتيجة وسيناريو المباراة وقال: إن الهدفين المبكرين للشارقة أسهما في حسم النتيجة ومنحا الشارقة أفضلية كبيرة في وقت مبكر وانعكس ذلك سلباً على فريقنا.

وأشار إلى أن فريقه قلص النتيجة وكان يأمل في التعديل خاصة في الشوط الثاني، ولكن الهدف الثالث للشارقة عقد الأمور، ووعد نيبوشا بتصحيح السلبيات في مباراة الفريق في الجولة المقبلة.

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