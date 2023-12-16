النصر يستعيد نغمة الفوز بثلاثية بيضاء في عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم تصوير إبراهيم صادق

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استعاد النصر نغمة الانتصارات بعد 5 جولات وبعد أكثر من شهرين، بفوزه خارج ملعبه على مستضيفه عجمان بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين، ليصل للنقطة 12 متقدماً خطوة مهمة في جدول الترتيب، تاركاً خلفه عجمان صاحب الـ 10 نقاط.

وجاء الفوز النصراوي الكبير بعد ندية قصيرة فرضها عجمان خلال أول ربع ساعة، تهيأت فيها فرصة ثمينة لـ "البرتقالي" لتسجيل هدف السبق في الدقيقة 12 من رأسية نادر الغندري التي اصطدمت بدفاع النصر وسقط فيها المهاجم روكي داخل الصندوق، وطالب فيها عجمان بركلة جزاء، ولم تمض دقائق معدودة ليفرض سيطرته ونتج عنها ركلة جزاء ارتكبها ناصر عبد الهادي مع أجودلو، احتسبها الحكم احمد عيسى درويش ونفذها عادل تعرابت "ق 20" مسجلً هدف السبق على يمين الحارس علي الحوسني وبسط النصر تفوقه بعد ذلك وكاد ايوري جوزيه أن يضيف الهدف الثاني من تسديدة قوية مرت فوق المرمى "ق 28"، قبل أن يضيف مانولو الهدف الثاني للنصر من صناعة متقنة لـ عادل تعرابت "ق 34"، لينتهي الشوط الأول بثنائية للنصر دون رد.

واستمرت سيطرة النصر منذ بداية الشوط الثاني، ونجح في إفساد خطة عجمان في تقليص الفارق بتسجيل هدف ثالث عن طريق مانولو صاحب الهدف الثاني والذي أكمل رأسية ليما داخل المرمى "ق 48"، وأنقذ حارس عجمان علي الحوسني فريقه من هدف رابع بعد تصديه لتسديدة سمير ميمسيفيتش القوية، واضطر عجمان لإكمال المباراة بعشرة لاعبين في الدقيقة 70 عندما عاد الحكم لتقنية "الفار" ومعاينة احتكاك عصام فائز مع اجودلو، ليقرر بعدها الحكم طرد فائز بالبطاقة الحمراء المباشرة، وضاعت بعد ذلك عدة فرص للفريقين حتى انتهت المباراة بالثلاثية النصراوية.

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