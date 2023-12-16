الوصل يفوز على اتحاد كلباء ويعزز تربعه على قمة دوري المحترفين

المصدر: دبي-إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

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عزز الوصل صدارته لدوري أدنوك للمحترفين، بوصوله إلى 27 نقطة، بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء 2-1، وسجل للوصل نيكولاس خمينيز وفابيو دي ليما في الدقيقتين 31 و70، وأحرز غوستافو هدف اتحاد كلباء في الدقيقة 80 من عمر مباراتهما على ملعب إستاد زعبيل مساء اليوم، ضمن الجولة 11، والتي شهدت أيضاً، طرد سالم العزيزي لاعب الوصل في الدقيقة 90، بينما تجمد رصيد اتحاد كلباء عند 12 نقطة، وتراجع إلى المركز العاشر.

وشكل اتحاد كلباء أول خطورة في المباراة بتسديدة من أندريس فومبيرجار، وحولها خالد السناني حارس الوصل، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 26، ورد نيكولاس خمينيز، بتسديدة قوية للوصل في الدقيقة 30، وأبعدها عيسى أحمد حارس اتحاد كلباء، ولكنه لم يستطع أن يمنع ركلة حرة مباشرة سددها نيكولاس في الدقيقة 31، من أن تسكن مرماه معلنة عن هدف للوصل، وحاول اتحاد كلباء العودة، وسدد لاعبه لياندرو كرة قوية، وحولها السناني، إلى ركلة ركنية في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الوصل بهدف وحيد.

وبحث اتحاد كلباء عن التعادل في الشوط الثاني، ومنحه تراجع الوصل، الفرصة إلى فرض السيطرة والاستحواذ حتى تمكن فابيو دي ليما من تسجيل هدف ثانٍ للوصل من هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 70، وسجل غوستافو هدفاً لاتحاد كلباء في الدقيقة 80، بتسديدة قوية لتسديدة زميله مهدي قائدي المرتدة من الحارس السناني، وسدد نيكولاس خيمنيز كرة قوية للوصل في الدقيقة 86، ولكنها مرت بجوار القائم الأيسر، وطرد حكم المباراة، سالم العزيزي لاعب الوصل بالإنذار الثاني في الدقيقة 90.

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