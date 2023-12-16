«الفرسان» يؤمّن وصافة الدوري بثنائية بني ياس

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، علي الظاهري، وأحمد عيسى

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فاز شباب الأهلي على بني ياس أمس 2-1 ضمن مباريات الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، ونجح في تأمين الوصافة الدوري رافعاً رصيده إلى 23 نقطة، وبقي بني ياس برصيد 13 نقطة.



سجل ثنائية «فرسان دبي»، الشاب ماتيوس ليما في الدقيقتين 18، و47، وحمل هدف «السماوي» الوحيد تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 58.



ونجح الجزيرة في العودة إلى الانتصارات بالفوز على مضيفه فريق الإمارات «الصقور» بهدف أحرزه أحمد العطاس في الدقيقة 14 في أول مواجهة لـ«فخر أبوظبي» تحت قيادة المدرب بوب دي كليرك عقب إقالة فرانك دي بور، ورفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة تأزم موقف«الصقور» تجمد رصيده عند 5 نقاط.



وواصل الشارقة عزف «الرباعيات» بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي والسادس في الدوري، وجاء على حساب ضيفه خورفكان بنتيجة 4 - 1، وهي ذات نتيجة مباراته في الجولة الماضية أمام حتا، ليقفز الشارقة للنقطة 20 وبقي خورفكان ند 10 نقاط، سجل أهداف الشارقة لوان بيريرا في الدقيقة الأولى، وموسى ماريجا هدفين بالدقيقتين 8 و 64 وفراس بالعربي بالدقيقة 55، ولخورفكان رافائيل انتونيو بالدقيقة 28.

وتعادل حتا وضيفه البطائح، من دون أهداف، في المواجهة الأولى بين الفريقين في «المحترفين» ووصل «الإعصار» إلى 5 نقاط و«الراقي» إلى 16 نقطة.

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