العين يتقدم إلى المركز 193 في التصنيف العالمي للأندية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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قفز العين من المركز 213 إلى المركز 193 في التصنيف العالمي للأندية عن شهر نوفمبر الماضي، والصادر عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، فيما تقدم الشارقة مركزاً واحداً ليحتل الترتيب 224 بدلاً من المركز 225 على العالم.

وحل العين في المركز 12 على صعيد القارة الآسيوية، وبفارق 5 مراكز عن الشارقة، وذلك بعد نتائج العين الجيدة في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وتأهله مبكراً إلى الدور ثمن النهائي بصدارته للمجموعة الأولى من دور المجموعات، فيما لم ينجح الشارقة في التأهل عن المجموعة الثانية للبطولة نفسها.

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