الوصل يواجه كلباء.. وكلاسيكو العين والوحدة خارج التوقعات

المصدر: متابعة - ياسر قاسم، طلحة عبدالله، عدنان الغربي، محمد فضل، إيهاب زهدي وأحمد عيسى

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تختتم اليوم مباريات الجولة 11 لدوري أدنوك للمحترفين بثلاث مباريات ويلتقي في الرابعة و45 دقيقة عصراً، الوصل وكلباء في استاد زعبيل، وعجمان والنصر باستاد راشد بن سعيد، ويلعب العين والوحدة باستاذ هزاع بن زايد في السابعة والنصف مساء.

ويتطلع الوصل «24 نقطة» إلى الفوز على ضيفه اتحاد كلباء «12 نقطة» للحفاظ على قمة دوري المحترفين، فيما يلعب اتحاد كلباء بمعنويات عالية في أعقاب فوزه على الإمارات والتعادل مع العين، ويسعى للعودة من زعبيل بنتيجة إيجابية، ويغيب عنه دانيال بيسا بسبب الإصابة. وأكد الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، أن فريقه مطالب بالفوز، وقال: كلباء فريق منظم، وقدم مباريات جيدة، وخاصة أمام الشارقة في الكأس، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا للبقاء في القمة.

وأعرب فرهاد مجيدي، مدرب كلباء، عن سعادته بالعودة إلى استاد زعبيل للقاء الوصل، وقال لدي ذكريات جميلة في هذا الملعب وأضاف: لاعبونا لديهم الحافز لتحقيق نتيجة إيجابية.

العين والوحدة

ويستقبل العين فريق الوحدة في كلاسيكو خارج التوقعات ويحتل العين المركز الثالث برصيد (19 نقطة) وينشد الفوز للاقتراب أكثر من الصدارة، بينما يتطلع الوحدة (الخامس برصيد 17 نقطة) للتقدم خطوة إلى الإمام ومضاعفة حظوظه في المنافسة في الصدارة.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أنه يدرك أهمية المباراة، وقال: هذه المرة الأولى لي التي أخوض فيها الديربي في دوري المحترفين وأنا متحفز لخوض التجربة وحرصت على تحليل أداء المنافس بالصورة المطلوبة.

وعن الأخطاء الفردية التي تسببت في بعض المشكلات للفريق أوضح يرصه على إيجاد الحلول، وقال: لا يمكننا أن نحمل المسؤولية فرداً بعينه لأن كرة القدم لعبة جماعية.

وفي المقابل قال آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة إن المواجهة قوية وكلاسيكو مثير، ونذهب للمباراة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية.

وأشار مدرب الوحدة إلى بعض الغيابات في صفوف فريقه بقيادة عمر خريبين وقال: لا نشعر بالقلق ونمتلك بديلاً جاهزاً لكل لاعب.

عجمان والنصر

ويستضيف عجمان فريق النصر في ظروف متشابهة، وعجمان لديه 10 نقاط يتقدم بها بفارق نقطة عن النصر وكلاهما في المركزين الـ11 و12، ويتطلع كل منهما للفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر وعن حسابات البقاء.

وتأخذ المباراة أهميتها من واقع الندية بين الفريقين في السنوات الأخيرة إذ تبادلا الفوز بشكل يزيد صعوبة توقع من الفائز، ويتمتع عجمان بمعنويات عالية بعد فوزه في الجولة الماضية خارج ملعبه على الجزيرة 5 - 1، وتقابلها خسارة كبيرة للنصر من خورفكان 1 - 3.

ولم يخفِ الروماني ايسايلا مدرب عجمان صعوبة المباراة وقوة منافسه النصر، وقال: النصر يبقى منافساً قوياً وحتى لو حقق نتائج سلبية وفريقي يطمح إلى نتيجة جيدة تكون أفضل ختام للمباريات التي تقام في ملعبه لسنة 2023، وأوضح أن عجمان يعاني الإصابات وسيكون البدلاء عنصر مهم في الفريق واستبعد عودة وليد أزارو للتشكيلة ويغيب معه المدافع محمد إسماعيل للإصابة.



وأكد الهولندي ألفريد شرودر مدرب النصر جهوزية فريقه، وقال: سنلعب بالطريقة نفسها التي لعبنا بها في المباراتين السابقتين أمام خورفكان والعين.

وكشف مدرب النصر عن عودة عادل تاعرابت إلى التدريبات، موضحاً في الوقت نفسه أن مشاركته ستتحدد بناء على المران الأخير. وقال: التنافس قوي بين اللاعبين في جميع المراكز، ولا أحد يضمن مكانه في التشكيل الأساسي، وهو أمر صحي للفريق.



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