100 فريق في دوري مانشستر سيتي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

ينظم نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، دوري مانشستر سيتي أبوظبي المخصص للاعبين الناشئين، في موسمه الأول في مدينة زايد الرياضية، أوائل يناير المقبل، بمشاركة أكثر من 100 فريق في أبوظبي إلى التسجيل لخوض منافسات الدوري الجديد، وتتيح البطولة الجديدة للاعبين واللاعبات الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و17 عاماً الفرصة لخوض المنافسات والاحتكاك بالمواهب الكروية، ومن المتوقع أن يخوض المنافسات أكثر من 1500 لاعب أسبوعياً.

ويتعاون الدوري الجديد في أبوظبي مع دوري الشباب في دبي لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة، التي تتيح لأفضل اللاعبين والفرق في كلتا المسابقتين خوض مواجهة نهائية لفرصة التتويج بلقب البطولة.

وتشهد فعاليات دوري مانشستر سيتي أبوظبي حضور مناطق المشجعين التفاعلية المميزة بأنشطتها الممتعة لجميع أفراد العائلة، بالإضافة إلى فرصة متابعة البث المباشر لمباريات نادي مانشستر سيتي. فيما توفر البطولة للمشاركين فرصاً فريدة لتطوير القدرات والمهارات الكروية مع مجموعة سيتي لكرة القدم، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات للتطوير المهني، ومراسم التتويج وتوزيع الجوائز للأفراد والفرق.

وتقام فعاليات دوري مانشستر سيتي أبوظبي بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز