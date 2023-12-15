شباب الأهلي يتجاوز بني ياس بثنائية ويؤمن وصافة الدوري

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى تصوير عيسى البلوشي

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تجاوز شباب الأهلي عقبة مضيفه بني ياس 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم ضمن الجولة 11 من دوري أدنوك للمحترفين، والذي قدم خلاله الفريقان مباراة متوسطة الأداء مع أفضلية شباب الأهلي الذي نجح في تأمين المركز الثاني بجدول الترتيب رافعا رصيده إلى 23 نقطة، وبقى بني ياس برصيد 13 نقطة في المركز الثامن "مؤقتا" قبل نهاية مباريات الجولة.

ومنذ بداية اللقاء، أعتمد الفريقان على سلاح الهجوم لإحراز هدف التقدم مبكرا، مع تفوق واضح لشباب الأهلي الذي كشف عن رغبته القوية في تحقيق الفوز بمستوى أفضل من صاحب الأرض الذي لعب بصفوف متباعدة أثرت على بناء هجماته.

وبعد تفوق في السيطرة على الكرة ترجم شباب الأهلي جهوده بهدف مهاجمه الشاب ماتيوس ليما في الدقيقة 18، بصناعة حارب سهيل الذي كاد أن يضيف الهدف الثاني بتسديدة صاروخية تصدى لها بنجاح فهد الظنحاني الذي حولها لركنية، بينما غابت الخطورة عن هجمات "السماوي" الذي لم يقدم المستوى المتوقع منه في الشوط الأول لينال الفريق الضيف أفضلية الأداء والنتيجة.

وفي الشوط الثاني فاجأ شباب الأهلي مضيفه سريعا بإحراز الهدف الثاني عن طريق ماتيوس ليما صاحب الهدف الأول في الدقيقة 47، الشي الذي أربك حسابات بني ياس لكنه رفض الأستسلام ونجح في تنظيم صفوفه مع تقدم دقائق اللعب حتى تمكن من تقليص الفارق بإحراز الهدف الأول الذي حمل توقيع تاولانت سولجمانوف في الدقيقة 58.

وبعد الهدف أشتعلت المواجهة وأرتفعت الروح المعنوية للاعبي السماوي وصاحب ذلك ارتفاع في مستوى اللقاء والتحركات الهجومية المتبادلة وأهدر الفريقان عددا من السوانح مع تالق حارسي المرمى حسن حمزة وفهد الظنحاني في التصدي لعدد من الكرات، لتنتهي المواجهة بفوز ثمين ومهم لشباب الأهلي خارج قواعده.

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