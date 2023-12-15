الشارقة يواصل رباعياته ويقفز للنقطة 20 بالفوز على خورفكان

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم تصوير يماني العفاري

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واصل الشارقة رباعياته بتحقيقه الفوز الثاني على التوالي والسادس في دوري أدنوك للمحترفين على ضيفه خورفكان ضمن الجولة 11 بنتيجة 4-1، وهي ذات نتيجة مباراته في الجولة الماضية أمام حتا، ليقفز الشارقة للنقطة 20 في المركز الثالث مؤقتاً وبقي خورفكان في 10 نقاط، ولم يجد الشارقة صعوبة في إضافة 3 نقاط جديدة، حيث بادر بالتسجيل في أول دقيقة للمباراة بطريقة تجسدت فيها روعة الصناعة من عثمان كمارا والتنفيذ من لوان بيريرا الذي سدد في الزاوية اليمنى للحارس أحمد حمدان، وساهم الهدف المبكر في بسط الشارقة سيطرته وزيادة ثقة لاعبيه وترجموا ذلك بهدف ثانٍ في الدقيقة 8 عن طريق موسى ماريجا من تمريرة متقنة لـ عبد العزيز الكعبي، وحاول الضيوف بعد ذلك العودة إلى جو المباراة وتشكيل ندية تمكنهم من تقليص الفارق على أقل تقدير وتحقق لهم ذلك في الدقيقة 28 عندما نفذ انتونيو فالمور لعبة ثابتة تخطت مدافعي الشارقة وقابلها المدافع رفائيل انتونيو برأسه في الزاوية اليسرى للحارس عادل الحوسني، وأنعكس هدف التقليص ايجاباً لخورفكان الذي اقتسم السيطرة في بعض الأحيان رغم الفرص التي وجدها الشارقة لتوسيع الفارق واستمرت النتيجة 2-1 لصالح الشارقة حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد الشارقة لمواصلة هجماته المؤثرة وواصل عثمان كمارا تألقه في صناعة الفرص مهدياً فرصة الهدف الثالث لزميله فراس بالعربي الذي سجل هدفاً جميلاً بيسراه في مقص المرمى الأيسر عند الدقيقة 55، وأجرى كوزمين مدرب الشارقة 3 تبديلات دفعة واحدة بعد الهدف الثالث بخروج محمد عبد الباسط المصاب ودخول ماجد راشد وخالد الظنحاني مكان ماركوس وكايو لوكاس مكان لوان بيريرا، وقدم البديل خالد الظنحاني تمريرة ذهبية من أول لمسة إلى موسى ماريجا سجل منها الأخير هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه "ق 64"، وأجرى خورفكان 3 تبديلات بعد ذلك بدخول كل من تياجو وشاهين سرور ومحمد إسماعيل مكان لورينسي ومحمد عوض الله وعمر سعيد، في محاولة لتقليص الفارق، فيما أجرى الشارقة تبديله الرابع بدخول تيجالي مكان ماريجا، وأهدر تيجالي فرصة الهدف الخامس بعد ثوانٍ قليلة من دخوله، لتنتهي المباراة بفوز الشارقة 4-1.

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