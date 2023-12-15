الجزيرة يعود للانتصارات ويصطاد «الصقور» بهدف أحمد العطاس

المصدر: رأس الخيمة- أحد عيسى

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نجح الجزيرة في العودة إلى الانتصارات بالفوز على مضيفه فريق الإمارات «الصقور»، بهدف أحرزه أحمد العطاس في الدقيقة 14 من لقاء الفريقين، مساء اليوم، لحساب الجولة 11 من وري أدنوك للمحترفين، في أول مواجهة لـ «فخر ابوظبي» تحت قيادة المدرب بوب دي كليرك عقب إقالة فرانك دي بور المدير الفني السابق، والذي ألحق الهزيمة السابعة على التوالي بالصقور، ليرفع الجزيرة رصيده إلى 17 نقطة متقدما للمركز الخامس مؤقتا ويتأزم موقف الصقور الذي تجمد رصيده في 5 نقاط متراجعا للمركز الاخير.

ودخل الفريقان أرضية الملعب في غياب عدد من الأسماء البارزة التي كان تأثيرها واضحا على مستوى اللقاء، مع إلتزام كل فريق بالطابع الهجومي بحثا عن الفوز وكسب النقاط الثلاث، وتقاسما سويا السيطرة على مجريات اللعب مع أفضلية الجزيرة الذي نجح في هز شباك مضيفه بواسطة أحمد العطاس ق 14، وأستمرت المواجهة وسط حماس «الصقور» ورغبته في العودة للقاء بهدف التعادل ليقود عددا من الهجمات عن طريق فهد بدر لكنه لم ينجح في إختراق المنطقة الخطرة للجزيرة والذي حاول في أكثر من مناسبة إضافة الهدف الثاني من عدة هجمات كانت ابرزها ضربة رأسية من برونو دي أوليفيرا مرت جوار القائم.

وتواصل الشوط الثاني بهجوم متبادل من الفريقين ومع تقدم دقائق اللعب نشط الجزيرة في الشق الهجومي ما أجبر صاحب الأرض على التراجع للمنطقة الدفاعية والإعتماد على الهجمات المرتدة ومنها فرصة إبراهيم سرحان الذي سدد كرة قوية ولكن بعيدا عن الخشبات الثلاث، فيما أنقذ سهيل المطوع حارس الإمارات فريقه من هدف مؤكد بإبعاده تسديدة أحمد العطاس لضربة ركنية.

وشهد الجزء الأخير من اللقاء محاولات مكثفة من الفريقين لهز الشباك، وكان الجزيرة الأكثر خطورة بينما أفتقد الصقور المهاجم الذي يترجم الفرص إلى أهداف، دون أن ينجح أي فريق في تحقيق الهدف حتى اطلق الحكم صافرة النهاية.

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