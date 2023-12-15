أكثر من 100 فريق.. السيتيسينز يطلق دوري مانشستر سيتي في أبوظبي يناير المقبل

المصدر: البيان

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أعلن نادي مانشستر سيتي، إطلاق دوري (مانشستر سيتي أبو ظبي) أوائل يناير 2024، المخصص للاعبين الناشئين.

وبادر أكثر من 100 فريق بالتسجيل لخوض منافسات الدوري الجديد، الذي تقام منافساته بمدينة زايد الرياضية.

وتتيح البطولة الجديدة للاعبين واللاعبات الذين تتراوح أعمارهم بين 7 إلى 17 عامًا، الفرصة لخوض المنافسات والاحتكاك بالمواهب الكروية، ومن المتوقع أن يخوض المنافسات أكثر من 1500 لاعب أسبوعياً.

ويوفر مانشستر سيتي بهذا الدوري، للاعبين الناشئين والأندية الكروية والرياضية في مختلف أنحاء الإمارات، فرصة المشاركة في دوري تدار أنشطته وفعالياته بشكل احترافي، كما يتعاون الدوري الجديد في أبو ظبي مع دوري الشباب في دبي، لإطلاق كأس بطل الأبطال الجديدة.

وتقام فعاليات دوري مانشستر سيتي أبو ظبي، بدعم من مجلس أبو ظبي الرياضي ضمن استراتيجيته المتمثلة في تعزيز نمو الرياضة.

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