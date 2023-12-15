يوسف البطران: أنا المسؤول عن نتائج «الصقور» وتعاقدات الفريق

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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أكد يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة شركة القدم بنادي الإمارات، أنه يتحمل مسؤولية نتائج الفريق السابقة، رافضاً إلقاء المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة، موضحاً أنه المسؤول الأول والأخير عن الفريق الأول، وعن جميع التعاقدات، لأنها تمت بموافقته الشخصية، وإذا كان هناك نجاح، فهو لمجلس الإدارة جميعاً.

وسأل البطران من وصفهم بأصحاب المصالح، ومن يدعون حبهم للفريق، وأنهم أصحاب فكر، وأنهم عملوا وقدموا ويثرثرون في مجموعات التواصل الاجتماعي والمقاهي والمعروفة، ماذا قدمتم لنادي الإمارات؟ وما إنجازاتكم؟ وما الإضافة التي قدمتموها خلال مسيرتكم؟.

عطاء

وأضاف: بعض المنتقدين باستمرار قد عملوا في النادي سابقاً، وكانت لهم إخفاقات، ولم يحققوا أي إنجاز يذكر في مسيرة النادي، والبعض منهم كانوا موظفين يتقاضون رواتب، ولم يكونوا متطوعين، وأيضاً لم يحققوا أي إنجاز في تاريخ النادي، وفي نفس الوقت، الشكر لمن أخلص وتفانى على مر السنين منذ تأسيس النادي في خدمته، ولن نستطيع الوصول لعطائهم، وذكرهم الطيب سيخلد، ونواياهم الصادقة أمام الجميع واضحة، وأيضاً هناك رجال أوفياء ستخلد أسماؤهم في تاريخ إنجازات النادي، وعملت معهم في حصول النادي على إنجازَيْ كأس رئيس الدولة والسوبر، ومن ثم اللعب بالآسيوية.

دعم

وقال البطران إنهم يؤكدون على روح أسرة «الصقور» بالنادي، ونشكر محبي وجماهير «الصقور» الوفية على الدعم والمساندة لمصلحة النادي، ونؤكد لهم عدم سعادتنا للوضع الذي يمر فيه الفريق، وفي نفس الوقت نعتذر لهم، ونستشعر معاناة المحبين، دون لوم على انتقادنا، ونعدهم أن تكون المسيرة المقبلة مبشرة.

خطط

كما أكد رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، أن الأمور تسير بالنادي على أكمل وجه، وتمضي قدماً حسب الأهداف والخطط المرسومة، ووفق الميزانية المرصودة من الحكومة، بعكس ما يتم تداوله بأن النادي تتوفر له ميزانية مفتوحة، وغيرها من هذه الأحاديث العارية من الصحة، كما أوضح البطران أن الإدارة الحالية منذ تشكيلها قامت وما زالت تعالج بعض العوائق والتعاقدات السابقة التي لا نتحمل مسؤوليتها، وستبقي بعض هذه العقود السلبية للسنة القادمة.

ترحيب

وأعلن البطران ترحيبه بأي مقترح يصب في مصلحة النادي، مبيناً أن باب اللجنة الفنية مفتوح لأعضاء الإدارات السابقين واللاعبين القدامى، وجمهور النادي المخلصين، أو أي شخص يجد في نفسه القدرة على تقديم الإضافة الفنية التي تساعد على نهوض الصقور، وتحقيق النتائج الإيجابية، مشيراً إلى ثقته في لاعبي الفريق الأول، ومقدرتهم على العودة للانتصارات.

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