4 مباريات في انطلاقة الجولة 11 لدوري المحترفين

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق اليوم منافسات الجولة الـ 11 من دوري أدنوك للمحترفين، وتشهد 4 مواجهات في انطلاقتها، فيما تتصدر المشهد قمة العين والوحدة، المقرر انطلاقتها غداً على استاد هزاع بن زايد.

تفتتح الجولة بلقاء الإمارات الثالث عشر «5 نقاط»، والجزيرة السابع «14 نقطة»، على استاد نادي الإمارات برأس الخيمة، وهو اللقاء الذي يبحث فيه كل فريق عن الفوز، من أجل تحسين وضعه، والصعود لمركز أفضل، وتعويضاً لخسارة الجولة الماضية، أمام كل من شباب الأهلي «0 - 7»، وعجمان «1 - 5»، اللقاء بين الفريقين يأتي تحت عنوان مواجهة تضميد الجراح، حيث يخوض الجزيرة اللقاء للمرة الأولى، بقيادة المدرب المساعد «بوب دي كليرك»، والذي عينته الإدارة بديلاً للمدرب فرانك دي بور، المقال أخيراً، بسبب تراجع نتائج الفريق.

وفي ثاني اللقاءات، يلتقي حتا صاحب المركز الرابع عشر «4 نقاط»، مع البطائح السادس «15 نقطة»، على استاد حمدان بن راشد في الساعة 16:45، وهي المواجهة الأولى بينهما بدوري المحترفين، حيث لم يسبق أن التقيا من قبل بالمسابقة.

ويطمح حتا في تحسين مركزه والابتعاد قليلاً عن منطقة الخطر، فيما يأمل البطائح باستمرار نتائجه الإيجابية، بعد فوزه الجولة الماضية على بني ياس.

ويحل شباب الأهلي الثاني «20 نقطة»، ضيفاً على بني ياس الثامن «13 نقطة»، عند 19:30، على استاد بني ياس، في مباراة يدخلها الفريقان بخيار الفوز، ويأمل شباب الأهلي في مواصلة انتصاراته بالدوري، للضغط على الوصل المتصدر، مدعماً بالسباعية التاريخية على حساب الإمارات في الجولة الماضية، في حين يأمل بني ياس بتعويض خسارة الجولة الماضية أمام البطائح، للارتقاء لمركز أفضل.

وفي آخر المباريات، يحل خورفكان العاشر «10 نقاط»، ضيفاً على الشارقة الرابع «17 نقطة»، على استاد نادي الشارقة، في 19:30، وهي مواجهة يتطلع فيها أصحاب الأرض لمواصلة الانتصارات والتقدم في الترتيب، بعد أن استرد الفريق جزءاً من بريقه، بالفوز في الجولة الماضية على حتا 4 - 1، ووصوله للنقطة 17، لا سيما أن للشارقة مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام شباب الأهلي، تقام بعد 5 أيام.

ورغم التفوق التاريخي للشارقة في عصر الاحتراف على خورفكان، إلا أن مواجهات الفريقين تتسم بالندية، خاصة أن خورفكان حقق فوزاً غالياً في الجولة الماضية على النصر، ولديه مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة مع العين.

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