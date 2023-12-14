«نجار الحصن» أول مدرب أجنبي تتم إقالته في «الهواة»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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يعتبر المدرب التونسي عثمان النجار المدير الفني السابق لفريق دبا الحصن، أول مدرب أجنبي تتم إقالته من منصبه خلال الموسم الكروي الحالي 2023 - 2024، فبعد موجة الإقالات التي طالت 6 مدربين مواطنين، وهم: محمد الحوسني «الفجيرة»، محمد إسماعيل «الحمرية»، معتز عبد الله «الرمس»، عبد الغني المهري «مصفوت»، حسن العبدولي «دبا الفجيرة»، الدكتور عبد الله مسفر «الظفرة»، جاء الدور على المدربين الأجانب، لتتخذ إدارة دبا الحصن قرارها بإقالة التونسي عثمان النجار، بعد نهاية الجولة 11 من دوري الأولى، والتي لم تكن نتائجها جيدة للحصن، الذي خسر على أرضية ملعب الفجيرة بهدف، فضلاً عن مغادرة الفريق لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور نصف النهائي من المرحلة التمهيدية أمام العربي، الذي فاز على الحصن على أرضية ملعبه بهدف دون رد، لتعجل هذه النتائج السلبية وغيرها، برحيل النجار، الذي فشل في مشواره الثاني مع الحصن في إنقاذ الفريق، ووضعه في الطريق الصحيح، ليغادر مجبراً دوري الهواة.

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