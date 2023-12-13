"ريمونتادا" الوحدة وغزارة الأهداف أبرز مشاهد ربع نهائي كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي

المصدر: وام

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بختام مباريات الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم مساء أمس، اكتمل عقد المربع الذهبي للبطولة، ليلتقي في نصف النهائي كل من الوحدة مع الوصل، والعين مع اتحاد كلباء.

وكان لافتا وداع فريق الشارقة بطل النسخة الماضية، من الدور ربع النهائي، بعد خسارته أمام اتحاد كلباء ذهابا 2-3، وإيابا 1-2.

وشهدت المباريات الثمانية للدور ربع النهائي “ذهابا، وإيابا” غزارة تهديفية بتسجيل 30 هدفا، بمعدل 3.7 هدفا في المباراة الواحدة، وكان لافتا تسجيل 5 ثنائيات خلال المباريات الثمانية عن طريق كل، من أندريس فوميرجار “اتحاد كلباء”، وفابيو ليما “الوصل”، وعمر خريبين، وأحمد نور الله “الوحدة”، وعمر تراوري “الجزيرة”.

وتصدر الوصل قائمة الأقوى هجوما في هذا الدور بتسجيله 6 أهداف في مرمى شباب الأهلي، وكان أيضا الأقوى دفاعا مع العين بتلقي كل فريق هدفين فقط.

وكانت الريمونتادا الوحيدة في هذا الدور، التي حققها فريق الوحدة على حساب الجزيرة، بعد أن خسر أمامه ذهابا 1-2، ليعود ويتفوق عليه إيابا 4-2، ويتأهل بمجموع المباراتين 5-4.

وعجلت الخسارة أمام الوحدة ووداع البطولة، برحيل مدرب الجزيرة الهولندي فرانك دي بور بعدما أعلنت إدارة الفريق رحيله لسوء النتائج.

وكان العين الفريق الوحيد الذي خسر وتأهل في إياب ربع النهائي، وذلك على حساب النصر، مستفيدا من فوزه ذهابا 2-0، فيما خسر 1-2، إيابا، وتأهل بمجموع المباراتين 3-2.

ومن أبرز المشاهد اللافتة في هذا الدور أيضا أن الهولندي الفريد شرودر مدرب النصر الحالي، قد استطاع أن يتفوق في المباراتين، بالفوز على النصر 2-0 حينما كان مدربا للعين، وحاليا بالفوز على العين بعدما تولى قيادة فريق النصر 2-1.

وقال الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين:" لست راضيا عن النتيجة رغم التأهل، ولكن علينا غلق ملف مسابقة الكأس مؤقتا".

وخلال المباريات اشهر قضاة الملاعب 39 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوتين، لكل من ماركوس فينيسيوس “الشارقة”، وبرونو دي أوليفيرا “الجزيرة”.

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