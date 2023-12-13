نتائج الجولة 11 من دوري الهواة تخدم الظفرة «الوصيف»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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خدمت نتائج مباريات الجولة 11 من دوري الدرجة الأولى وبشكل كبير فريق الظفرة الذي عرف كيف يخدم نفسه أولاً ويستعيد نغمة الانتصارات مع مدربه الجديد البرازيلي بالو كاميلي، بعد أن تمكن فارس الظفرة من تجاوز عقبة فريق سيتي بثنائية هداف الفريق وهداف مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بينك افوب «9 أهداف»، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق 5 نقاط فقط عن العروبة المتصدر والذي غاب عن خوض مباريات هذه الجولة بسبب الراحة الأسبوعية، ورغم الغياب إلا أن العروبة يتربع على قمة الدوري بالانتصارات التسعة التي حققها إلى جانب تعادل وحيد أمام النواخذة.

وفي المقابل، فشل دبا الحصن الثالث بـ18 نقطة في تشديد الخناق على الوصيف وانقاد الفريق للهزيمة الثانية على التوالي في مختلف المسابقات بعد أن خسر مباراته أمام الفجيرة بهدف دون رد ليحافظ على مركزه الثالث لكن الخطورة قد تأتيه من الثنائي يونايتد ودبا الفجيرة ولهم 17 نقطة في المركزين الرابع والخامس ونجح يونايتد في تحقيق الفوز على غلف إف سي والتواجد على مقربة من ثلاثي الصدارة شأنه شأن دبا الفجيرة ملك التعادلات والتي بلغت 5 تعادلات آخرها أمس الأول أمام الحمرية ليتراجع خطوة في سبيل اللحاق بركب المقدمة لكن الدوري لا يزال طويلاً.

تمتلك 4 فرق رصيد 15 نقطة وهي من المركز السابع وحتى العاشر الفجيرة، الذيد، مسافي، الجزيرة الحمراء، ويأتي من خلفهم الحمرية في المركز 11 بـ14 نقطة، ومن ثم يأتي غلف يونايتد والتعاون في المركزين الثاني والثالث عشر برصيد 13 نقطة، وفي المراكز الأربعة الأخيرة يأتي كل من غلف اف سي برصيد 12 نقطة يليه في المركز الخامس عشر فريق مصفوت برصيد 6 نقاط ثم سيتي قبل الأخير برصيد 4 نقاط وأخيراً الرمس بثلاث نقاط.

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