اهتمام كبير من الصحافة الصربية بـ«ديربي» الوصل وشباب الأهلي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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حظيت مواجهة الوصل وضيفه شباب الأهلي، باهتمام العديد من المواقع والصحف الرياضية الصربية، بعدما وضعت المباراة الصربيين ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، وماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، وجهاً لوجه في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتحدثت المواقع والصحف وأبرزها سبورتسكي، ناسلوف، سبورتال، و«إس دي» صربيا عن تفاصيل «الديربي»، واتفقت على تفوق وهيمنة ميلوش على ماركو، بعد أن حسم «الإمبراطور» لقاء الإياب على ملعبه في إستاد زعبيل بالفوز ٣ ـــ 0، وقبلها حسم الذهاب

3 - 2 على ملعب شباب الأهلي في إستاد راشد، ليحسم مجموع المواجهتين لصالحه 6 - 2، وأشارت المواقع والصحف إلى تصدر الوصل لجدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة من 10 مباريات، وبفارق 4 نقاط عن «فرسان دبي»، والذين يحتلون المركز الثاني، ولديهم مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة أمام مضيفهم الشارقة، ومن المقرر أن تقام يوم 20 ديسمبر الجاري.

وتحدث ميلوش عن الفوز على شباب الأهلي للمرة الخامسة في تاريخ مواجهات الفريقين بكأس المحترفين، والذي يتضمن فوز «فرسان دبي» 6 مباريات، وتعادل الفريقين في 3 مباريات، بقوله: «أنا سعيد بلا شك بالفوز والتأهل إلى الدور قبل النهائي، إلا أن أكثر ما يسعدني، الأداء القوي والروح القتالية من لاعبي الوصل، بعدما قدمنا أفضل مبارياتنا وبأعلى درجات الانضباط والتركيز العالي أمام منافس قوي، وكنت في غاية السعادة، وأنا أقف على الخط الجانبي، وأرى لاعبي الوصل وهم ينفذون كافة التعليمات بعزيمة الفوز على أرض الملعب، وأتمنى التعامل بذكاء في مبارياتنا المقبلة».

في المقابل، قال ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي: عانينا مبكراً من الإحباط بتسجيل الوصل لهدفيه من كرات ثابتة، وسنعمل على إيجاد الحلول اللازمة خلال المرحلة المقبلة، وسيكون تركيزنا أكبر على بطولة الدوري، بعد أن انتهت بطولة الكأس بالنسبة لنا، ولدينا مواجهات قوية قادمة تقريباً كل 3 أيام.

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