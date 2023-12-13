27 مليوناً يشاركون في التصويت على جوائز «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت غلوب سوكر، الجهة المنظمة لجوائز «دبي غلوب سوكر» المقدمة من «نخيل» وبالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، عن مشاركة 27 مليوناً من عشاق كرة القدم حول العالم في التصويت لتحديد القوائم النهائية لمرشحي جوائز دبي غلوب سوكر 2023. ويُقام حفل توزيع الجوائز في منتجع أتلانتس النخلة في 19 يناير المقبل. وفتحت أصوات المشجعين الباب أمام توقعات مشوقة بشأن اللاعبين الذين سيفوزون ضمن القوائم النهائية للجوائز في الـ 20 فئة، ولا سيما جائزة أفضل لاعب.

وتجدر الإشارة إلى أنّ كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي هيمنا على نتائج التصويت لجائزة أفضل لاعب، إلى جانب كل من نجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند ونجم ريال مدريد الصاعد جود بيلينغهام، المرشح للفوز بأربع جوائز، بما فيها أفضل لاعب خط وسط وأفضل لاعب ناشئ.

رونالدو يتصدر

وتصدر كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي صاحب الـ 38 عاماً، نتائج التصويت في جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب لدى الجماهير، والتي يتنافس فيها مع كل من ميسي وبيلينجهام ونجم الهلال نيمار ونجم ليفربول محمد صلاح.

كما تصدّر النجم البرتغالي القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب في منطقة الشرق الأوسط الجديدة، إلى جانب كل من كريم بنزيما من نادي الاتحاد، ورياض محرز من نادي الأهلي السعودي، وسالم الدوسري من نادي الهلال، ومحمد الشناوي من نادي الأهلي المصري.

وأطلقت «دبي غلوب سوكر» 2023، جائزة أفضل ناد في منطقة الشرق الأوسط، والتي تشهد ترشيح نادي الأهلي المصري، الفائز بالدوري المصري الممتاز 43 مرة، إضافة للأندية السعودية الثلاثة النصر والاتحاد والهلال، ونادي شباب الأهلي الإماراتي.

ونجح السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، في قيادة الفريق لحصد خمسة ألقاب خلال فترة قصيرة لم تتجاوز 10 أشهر، بما فيها تعزيز رقمه القياسي بإضافة اللقب الـ 11 لبطولة دوري أبطال أفريقيا إلى خزائن النادي، ولم يكن مفاجئاً وصول كولر إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل مدرب، إلى جانب كل من كارلو أنشيلوتي من ريال مدريد، وبيب غوارديولا من مانشستر سيتي، ولوتشيانو سباليتي الفائز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز مع نابولي. كما جاءت أندية المدربين الثلاثة، بالإضافة إلى نادي فلومينينسي البرازيلي الفائز بكأس ليبرتادوريس، ضمن القائمة النهائية المكونة من عشرة مرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للرجال.

قائمة المرشحات

ومن ناحية أخرى، تضم القائمة النهائية للمرشحات بالفوز بجائزة أفضل لاعبة مجموعة مميزة من اللاعبات، بمن فيهن نجمة منتخب إسبانيا والفائزة بكأس العالم أيتانا بونماتي، والنيجيرية عزيزات أوشوالا، والكولومبية ليندا كايسيدو، إضافة إلى ثلاث من نجمات الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات، ماري إيربس (مانشستر يونايتد) وأماندا إليستيت (أرسنال) وسام كير (تشيلسي). وينضم فريق نادي برشلونة للسيدات إلى قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل نادي كرة قدم للسيدات، إلى جانب كل من أرسنال وتشيلسي وبايرن ميونيخ وروما. وبدوره، ينضم النجم المغربي ياسين بونو، الذي يُمثل نادي الهلال من الدوري السعودي الممتاز، إلى القائمة النهائية للمرشحين بالفوز بجائزة أفضل حارس مرمى مع كل من إيدرسون من مانشستر سيتي، وتيبو كورتوا من ريال مدريد.

فئتان جديدتان

وأطلقت «غلوب سوكر» هذا العام فئتين جديدتين هما جائزة أفضل محتوى رقمي للاعب في الدوري الإيطالي، وجائزة أفضل محتوى رقمي لنادٍ في الدوري الإيطالي، واللتان نجحتا في جذب نحو نصف مليون صوت، مع تصدر نادي روما حالياً لقائمة الترشيحات، في حين يقود باولو ديبالا قائمة المرشحين للفوز بالجائزة الأولى.

يُذكر أن باب التصويت في الجولة الثانية والأخيرة سيكون مفتوحاً في 11 فئة رئيسية وأربع جوائز رقمية، بالإضافة إلى جوائز الدوري الإيطالي حتى 28 الجاري.

علماً أنّ لجنة التحكيم الرسمية، والمكونة من أكثر من 30 من ألمع النجوم في عالم كرة القدم، بمن فيهم فرانشيسكو توتي، وإيكر كاسياس، ولويس فيجو، ومارتشيلو ليبي سيكون لها الكلمة الفصل في تحديد الفائزين.

رعاية

وأعلنت «غلوب سوكر»عن انضمام شركة إيتالبريزيوسي إلى الجهات الراعية الذهبية؛ وإسعاد بوصفها شريكاً داعماً إلى قائمة الجهات الراعية لنسخة عام 2023. وتشهد الفعالية دعم الجهات الراعية المعتادة، وتشمل دوري الدرجة الأولى الإيطالي وشركة النابودة للسيارات «أودي»، ومجموعة طيران الإمارات، وشركات تاتاتو ومونتيجرابا وباور هورس وسيلفر ساندز وسوشي سامبا.

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