«الأبيض» يواجه قيرغيزستان وعُمان ودياً في أبوظبي    

المصدر: دبي - البيان

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يستعد منتخبنا الوطني لكرة القدم لخوض مباراتين دوليتين وديتين أمام منتخب قيرغيزستان يوم 30 الجاري باستاد محمد بن زايد، ومنتخب عُمان في أبوظبي يوم 6 يناير المقبل باستاد آل نهيان بنادي الوحدة استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا المقررة في الدوحة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024، ويلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة البرتغالي باولو بينتو عن برنامج الأبيض للبطولة ينطلق 26 الجاري بإقامة معسكر داخلي يستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة المقرر يوم 8 يناير.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر أبوظبي قريباً على أن يتم إعلان القائمة النهائية والتي تضم 23 لاعباً حسب لائحة البطولة يوم 7 يناير خلال مؤتمر صحافي، وسيجري «الأبيض» تدريباته اليومية في معسكر أبوظبي في ملعب جامعة نيويورك بجزيرة السعديات. الجدير بالذكر أن بداية المعسكر ستشهد غياب لاعبي شباب الأهلي والشارقة بسبب استعدادهم لخوض مباراة كأس السوبر المقررة يوم 29 الجاري باستاد آل مكتوم، وسيلتحقون بالمعسكر بعد المباراة.

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