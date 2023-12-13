22 مدرباً مواطناً في «دبلوم المحترفين»

المصدر: دبي - البيان

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يشارك 22 مدرباً مواطناً، و6 مدربين من البحرين، وعُمان، والعراق، وإيران، وتونس، والبرتغال في دورة دبلوم المدربين المحترفين التي يُنظمها اتحاد الكرة بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يقدم المحاضرات كريم مالوش، وجمال الحساني، وعبدالمجيد النمر، وتركز على الإعداد البدني على مستوى الاحتراف، وكيفية الوقاية من الإصابات،كما تتناول فوائد الأجهزة الإلكترونية التي توفر قياسات الجهد المبذول من كل لاعب، وعلاقة مدرب اللياقة مع المدير الفني للفريق في تخطيط الوحدات التدريبية أثناء الموسم.

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