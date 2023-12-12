العين يتأهل إلى نصف نهائي كأس (أديب) رغم خسارته بثنائية أمام النصر

المصدر: العين ـ طلحة عبدالله - تصوير - سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي







تأهل العين إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ليواجه اتحاد كلباء، رغم خسارته 1 ـ 2 أمام ضيفه النصر مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب جولة إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي، وكان الفريق البنفسجي فاز في لقاء الذهاب بهدفين نظيفين لتصبح الغلبة له بمجموع المباراتين 3 ـ 2.

أنهى النصر الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف بعد خطأ لدفاع العين وتحديداً من قائده بندر الأحبابي الذي حاول المراوغة أمام مرمى فريقه ليخطفها اللاعب مسعود عبد الرزاق ويمررها بذكاء إلى إسحاق تشيبانغو في الدقيقة 41، الذي واجه الحارس ووضع الكرة بهدوء في الشباك، وهو الأمر الذي أشعر العين ومدربه بالقلق بعد أن أصبح النصر على بعد هدف واحد لمعادلة نتيجة الذهاب.

وفي الشوط الثاني تعددت محاولات الفريقين لهز الشباك، إذ كان العين يسعى للعودة إلى المباراة، فيما عمل النصر من أجل تسجيل الهدف الثاني وتعديل نتيجة الذهاب لتضيع فرص عدة من الجانبين قبل أن يسجل العين هدف التعادل بواسطة اللاعب كاكو في الدقيقة 84 بعد تمريرة رائعة من البديل سفيان رحيمي، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل راشد محمد هدفاً رائعاً للنصر الذي حافظ على نتيجة فوزه بنتيجة المباراة بهدفين لهدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز