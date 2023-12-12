الجولة العاشرة الأسوأ لـ«الصقور» في الدوري

المصدر: رأس الخيمة - أحمد عيسى

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تعتبر الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، الأسوأ لفريق الإمارات «الصقور» في مشوار المنافسة، والتي تلقى خلالها صدمات عدة، شكلت جرس إنذار مبكر لإمكانية هبوطه من المنافسة التي عاد إليها في الموسم الحالي بعد غياب لمدة موسم واحد، حيث تجمد رصيده مع نهاية مباريات الجولة في 5 نقاط بالمركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وجاءت الصدمة الأولى لـ«الصقور» بمواصلة نزيف النقاط بعد خسارته أمام شباب الأهلي، بنتيجة تاريخية 7 ـ 0 تعتبر الأسوأ له في مشوار مشاركاته بالمنافسة الشيء الذي يؤثر معنوياً على الفريق الذي يقاتل من أجل البقاء وعدم تكرار تجربة الهبوط، كما أن الخسارة تعتبر السادسة على التوالي له في المنافسة منذ آخر نتيجة إيجابية حققها بتعادله أمام بني ياس في الجولة الرابعة، وهي أطول سلسلة هزائم لفريق في النسخة الحالية، مشاركة مع حتا الذي خسر في الجولات الست الأولى من البطولة، وبجانب النقاط واستقبال شباكه للأهداف، خسر أيضاً جهود مدافعه فهد سبيل الذي كان قد تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 47 من عمر اللقاء، وسيكون غيابه مؤثراً على خط الدفاع باعتباره أحد عناصره المهمة والأساسية والتي تحظى بثقة الجهاز الفني.

وتلقى «الصقور»، صدمات أخرى بانتصار منافسيه على البقاء في الجولة، وذلك بفوز مفاجئ وكاسح حققه عجمان على الجزيرة 5 - 1، وفوز خورفكان على النصر 3 - 1 ليرتفع رصيد كل منهما إلى 10 نقاط، ليصبح الفارق بينه وبينهما 5 نقاط، الأمر الذي يضاعف من صعوبة مهمته في الهروب من مراكز الخطر، خاصة أنه يخوض الجولة المقبلة أمام الجزيرة الجريح بخسارته الأخيرة والثقيلة أمام «البرتقالي»، ما يجعله في حاجة إلى فوزين مع خسارة منافسيه حتى يتمكن من التقدم في جدول الترتيب قبل نهاية النصف الأول من البطولة.

تنظيم صفوف

ويعمل الجهاز الفني، على تنظيم صفوفه سريعاً، وتجاوز النتائج السلبية السابقة مع رفع المستوى من أجل العودة للانتصارات وإيقاف سلسلة الهزائم التي تعرض لها الفريق سابقاً، وسط دعم كبير من إدارة النادي التي ظلت قريبة من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

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