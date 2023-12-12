الوصل والوحدة إلى نصف نهائي كأس «أديب»

المصدر: متابعة: طلحة عبدالله، عدنان الغربي، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تأهل الوصل والوحدة، إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، ويلتقي الفريقان في هذه المرحلة معاً بنظام الذهاب والإياب، وتغلب «الإمبراطور» على ضيفه شباب الأهلي أمس بثلاثة أهداف نظيفة باستاد زعبيل، وفاز «العنابي» على ضيفه الجزيرة 4 - 2 باستاد آل نهيان في إياب ربع النهائي. وأعلن نادي الجزيرة عقب المباراة، إقالة الهولندي فرانك دي بور، مدرب الفريق الأول لكرة القدم رسمياً من منصبه على خلفية سوء النتائج.

جاءت ثلاثية الوصل في شباك الأهلي عن طريق فابيو دي ليما، ويوسف المهيري، ونيكولاس خمينيز في الدقائق 10 و26 و76، وألغى حكم المباراة ركلة جزاء للوصل بعد العودة إلى تقنية الفيديو «VAR» في الدقيقة 55، وكان الوصل فاز ذهاباً على شباب الأهلي بنتيجة 3 - 2.

ونجح «العنابي» في تعويض خسارته من الجزيرة في الإياب بنتيجة 1 - 2، ليفوز أمس بنتيجة 4 - 2 في لقاء إياب ربع النهائي، ليتأهل الوحدة بمجموع أهداف المباراتين، وتعرض علي مبخوت قائد الجزيرة للطرد بالبطاقة الصفراء الثانية منتصف الشوط الثاني.

أحرز الرباعية جوانكا في الدقيقة 19، من ركلة جزاء، أحمد نور الله هدفين بالدقيقتين 55، و84، وعمر خريبين بالدقيقة 86، وللجزيرة عمر تراوري والبديل برونو دي أوليفيرا في الدقيقتين 37 و71.

من ناحية أخرى، يستضيف العين في السابعة والنصف من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، فريق النصر في إياب ربع نهائي البطولة. ورغم فوز العين في الذهاب بهدفين نظيفين، إلا أن كل الاحتمالات واردة، ويفتقد النصر جهود لاعبه المغربي، عادل تاعرابت، بداعي الإصابة التي تعرض لها في الجولة الثامنة من الدوري.

وأكد الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين، أنه سيدفع بالأكثر جاهزية والذي يتمتع بلياقة بدنية عالية، وقال: علينا التعامل مع مباراة الإياب بالجدية اللازمة، ونتعامل بتركيز طوال زمن المباراة.

وأكد الهولندي شرودر مدرب النصر، جاهزية فريقه ، وقال: رغم تأخرنا بفارق هدفين في مباراة الذهاب، ولكن في كرة القدم هناك فرصة دائماً للتعويض، وسندافع عن حظوظنا.

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