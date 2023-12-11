الوصل يفوز على شباب الأهلي ويصعد للقاء الوحدة قبل نهائي كأس المحترفين

المصدر: دبي- إيهاب زهدي- تصوير- عيسى البلوشي

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صعد الوصل للقاء الوحدة في الدور نصف النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد فوزه على ضيفه شباب الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة سجلها فابيو دي ليما في الدقيقة 10، ويوسف المهيري في الدقيقة 26، ونيكولاس خمينيز في الدقيقة 76 من عمر مباراتهما في إياب ربع النهائي على ملعب استاد زعبيل مساء اليوم، ليكون الوصل قد فاز بمجموع مواجهتي ربع النهائي بنتيجة 6-2، بعدما سبق وفاز ذهاباً على مستضيفه شباب الأهلي بنتيجة 3-2.

وكشف الوصل عن نوايا هجومية مبكراً بتسديدة قوية من نيكولاس خمينيز في الثانية 30 من بداية المباراة، ومرت بجوار القائم الأيسر لحارس شباب الأهلي حسن حمزة، وأحرز فابيو دي ليما هدفاً للوصل بتسديدة مباشرة في الدقيقة 10، لكرة عرضية وصلته من سياكا سيديبي، وعزز يوسف المهيري تقدم الوصل بهدف ثانٍ في الدقيقة 26، بكرة رأسية قوية، وأجرى شباب الأهلي، 3 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 36، في محاولة للعودة إلى المباراة، إلا أن نتيجة الشوط الأول بقيت على حالها لمصلحة الوصل بهدفين نظيفين.

وارتفع رتم المباراة في شوطها الثاني، وانفرد يحيى الغساني وسدد كرة أبعدها خالد السناني حارس الوصل في الدقيقة 47، لتضيع فرصة تقليص النتيجة من شباب الأهلي، وعاد حكم المباراة وألغى ركلة جزاء للوصل بعد العودة إلى تقنية الفيديو في الدقيقة 55، وألغى كذلك بطاقة صفراء حصل عليها حارس شباب الأهلي حسن حمزة، وتبادل بعدها الفريقان الهجمات، وأحرز نيكولاس خمينيز هدفاً ثالثاً للوصل بتسديدة مفاجأة ورائعة في الدقيقة 76، ليحسم تماماً بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي.

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