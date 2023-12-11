الفجيرة يفاجئ الحصن ويفوز عليه بهدف وتعادل خاسر للنواخذة والحمرية في الهواة

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي



حقق الفجيرة مفاجأة الأسبوع 11 من دوري الدرجة الأولى، الذي اختتم اليوم، بعد الفوز على ضيفه دبا الحصن ثالث ترتيب الهواة، بهدف الجزائري عكاشة حمزاوي، الذي أحرزه في الدقيقة 23، ليرفع الذئاب رصيده إلى 15 نقطة، متقدماً نحو المركز السابع، وبقي الحصن بـ 18 نقطة في مركزه الثالث.

وفشل دبا الفجيرة في فك شفرة ضيفه الحمرية، بعد نهاية مباراة الفريقين على وقع التعادل السلبي، ليرفع النواخذة رصيده إلى 17 في المركز الخامس، فيما صعد عنابي الهواة «الحمرية» إلى المركز 11، برصيد 14 نقطة.

وأمطر العربي مرمى الرمس بخماسية نظيفة، جاءت عن طريق فاندر فييرا «هدفين»، وهدف لكل من جونيور وصموئيل مالام وحمد إبراهيم، ليرفع العربي رصيده إلى 16 نقطة، متقدماً نحو المركز الخامس، وبقي الرمس في مركزه الأخيرة، برصيد 3 نقاط. وأكمل العربي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد اللاعب حمود حويج في آخر أنفاس اللقاء.

وواصل الذيد صحوته، وألحق بالجزيرة الحمراء الهزيمة الثانية على التوالي، بعد الفوز عليه بثلاثية دون رد، عن طريق فلرسون ناتان «هدفين»، وهدف لمحمد فكري، ليرفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة، وهو ذات رصيد الجزيرة الحمراء.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز