«العنابي» يضاعف أحزان الجزيرة ويتأهل إلى نصف نهائي كأس «أديب»

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى- تصوير - سيف الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي



انتزع الوحدة بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «أديب»، بالفوز مساء اليوم على ضيفه الجزيرة 4-2 في لقاء الإياب من ربع نهائي المنافسة، فيما كان الجزيرة قد فاز في جولة الذهاب 2-1، ليتأهل «العنابي» بمجموع أهداف المباراتين عن جدارة، ويضاعف أحزان الجزيرة، الذي تعرض قائده علي مبخوت إلى الطرد بالبطاقة الصفراء الثانية منتصف الشوط الثاني، ويواجه الوحدة في نصف النهائي، المتأهل من شباب الأهلي والوصل.

بدأت المباراة بأسلوب هجومي من الفريقين، ونجح الوحدة في انتزاع الأفضلية، والضغط على مرمى الضيوف لتعويض خسارة جولة الذهاب مبكراً، الشيء الذي أجبر الجزيرة على التراجع قليلاً للمنطقة الدفاعية، ومع استمرار دقائق اللعب، ازدادت الهجمات خطورة، حتى تمكن الوحدة من إحراز الهدف الأول من ركلة جزاء، نفذها جوانكا في الدقيقة 19، وبعد الهدف، نظم الجزيرة صفوفه، وبادل مضيفه الهجمات، لينجح في إدراك التعادل بهدف عمر تراوري في الدقيقة 37، والذي ساهم في رفع المستوى الفني للقاء، وسط حماس كبير من الجماهير.

وتواصل الأداء الجاد في الشوط الثاني، بطريقة عكست رغبة الفريقين في تحقيق الفوز، ونيل بطاقة التأهل، مع عودة «العنابي» للتفوق الهجومي، والذي نتج عنه إضافة الهدف الثاني بواسطة أحمد نور الله في الدقيقة 55، وبعد أن نشط الجزيرة لتعديل النتيجة، تلقى صدمة كبيرة في الدقيقة 64، بطرد قائده علي مبخوت، بالبطاقة الصفراء الثانية، لكن الجزيرة رفض الاستسلام، رغم النقص العددي، وقاتل بقوة، حتى عاد إلى المباراة بإحراز هدف التعادل، بواسطة البديل برونو دي أوليفيرا في الدقيقة 71، لتشتعل المواجهة بين الفريقين، ويعود أحمد نور الله من جديد لهز شباك الجزيرة، بالهدف الثالث في الدقيقة 84، وبعد دقيقتين فقط، أتبعه عمر خريبين بالهدف الرابع، من صناعة رائعة ومتقنة للبديل إسماعيل، والذي انتهت عليه

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز