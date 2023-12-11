حمد الشرقي يشيد بدور "أم الإمارات" في دعم الأسرة

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أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة على الدور الإيجابي الذي حققه نادي الفجيرة للفنون القتالية داخل الدولة وخارجها منوهاً بالإنجاز الكبير الذي حصل عليه النادي بفوزه بالجائزة الأولى، "جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة" على مستوى الدولة، وشاكراً "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، على دعمها اللامحدود للمرأة والأسرة الإماراتية، حيث كانت دائماً سباقة للخير في كل مكان وفي كل بقعةٍ من العالم.

جاء ذلك خلال تسلم سموه هذه الجائزة، من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس نادي الفجيرة للفنون القتالية ، في قصر سموه بالرميلة، وبحضور رئيس وأعضاء نادي الفجيرة للفنون القتالية.

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في المجال الرياضي، يأتي بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي ودعمه بتوفير كافة الامكانيات للرياضيين من خلال توفير النوادي والملاعب الرياضية وتمويل البرامج التدريبية والتطويرية لهم، وتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم للمشاركة في المسابقات الدولية .

الجدير بالذكر ان نادي الفجيرة للفنون القتالية قد فاز بين أندية الإمارات الرياضية بمسابقة "أم الإمارات" ، "جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة"، حيث تفضل سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس النادي بتقديم هذه الجائزة لصاحب السمو حاكم الفجيرة، تقديراً لدعمه واهتمامه بالأندية الرياضية، وتشجيعه الدائم للرياضيين ؛ كما سبق للنادي ان فاز في مصر بجائزة افضل نادي عربي للعام 2022 عن مجمل انجازاته منذ تأسيسه .

حضر اللقاء سعادة محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.

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