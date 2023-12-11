الظفرة يعزز وصافته لدوري «الهواة» بالنقطة 22

المصدر: الفجيرة ـ محمد فضل

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عزز الظفرة وصافته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم «الهواة» بفوزه أمس على ضيفه «سيتي» بنتيجة 2 - 0 في الجولة 11، وسجل الثنائية الانجليزي بنيك افوبي في الدقيقتين 80 و52، ووصل رصيد الفريق إلى 22 نقطة بالمركز الثاني.

وحقق مسافي فوزاً مهماً على مضيفه مصفوت بهدف ايمانويل ليصبح رصيده 15 نقطة في المركز السادس، بينما تجمد مصفوت عند 6 نقاط.

وفاز «غلف يونايتد» على مضيفه التعاون بهدف هانس لودروب في الدقيقة (90+4) وارتفع رصيده إلى 13 نقطة.

وفاز «يونايتد اف سي» على ضيفه «غلف اف سي» بهدفين نظيفين سجلهما لويس مارسيلو في الدقيقتين 33 و67 ليصبح رصيده 17 نقطة في المركز الرابع.

وتقام اليوم 4 مباريات تجمع الفجيرة مع دبا الحصن، ودبا الفجيرة مع الحمرية والذيد مع الجزيرة الحمراء والرمس مع العربي.

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