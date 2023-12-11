23 لاعباً يمثلون «أبيض الناشئين» في بطولة غرب آسيا

المصدر: مسقط - البيان

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وصلت بعثة منتخبنا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة إلى مدينة صلالة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي تستضيفها سلطنة عمان وضمت البعثة 23 لاعباً هم: هود المنهالي، مسلم محمد (الجزيرة)، مايد اليماحي، سعد المهري، عبدالله فهد (الوحدة)، عبدالله راشد، هزاع فيصل (العين)، سهيل النوبي، مايد عادل، فهد خليل (النصر)، إبراهيم الجسمي، محمد ناصر، سالم ياقوت، مايد محمد (الوصل)، محمد أحمد، محمد بطي، علي الجسمي (شباب الأهلي)، عمير الريسي، عبيد عمران، حميد السويدي، بطي عبدالله (الشارقة)، محمد عبدالله، حمد علي (الفجيرة). ويلعب منتخبنا أولى مبارياته بالبطولة غداً مع منتخب الأردن.

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