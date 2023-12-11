راشد علي يستحق قفاز الإجادة وحسن حمزة يحافظ على نظافة شباكه

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أشار الدكتور زكريا أحمد مشرف مدربي حراس المرمى في اتحاد الكرة، إلى ضعف أداء حراس المرمى في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، فتم تسجيل 33 هدفاً، يتحمل الحراس مسؤولية 40 % من تلك الأهداف، فيما أشاد بمستوى حارس الوحدة راشد علي الذي ظهر بمستوى طيب في مباراة فريقه أمام الوصل، إذ كان صمام أمان لفريقه في ظل غياب الحارس الأساسي محمد الشامسي، ونجح راشد علي في التصدي للعديد من الهجمات الخطرة لمهاجمي الوصل ويعد سبباً رئيساً في تحقيق نتيجة التعادل لفريقه، ويستحق نجومية الجولة، فيما نجح حسن حمزة حارس شباب الأهلي في الحفاظ على نظافة شباكه في الجولة العاشرة، ويعد الوحيد الذي لم تخترق شباكه في منافسات الأسبوع، ويشير الدكتور زكريا أحمد إلى أن الجولة المنتهية تعد من أكثر الجولات التي شهدت تعدد أخطاء حراس المرمى، من ناحية التمركز الخطأ وردة الفعل الضعيفة، ومن إحداها تعرض حارس الجزيرة عبدالرحمن العامري لأول بطاقة حمراء للحراس هذا الموسم.

وأضاف الدكتور زكريا أحمد: يتحمل الحراس بشكل مباشر مسؤولية 7 أهداف من الأهداف التي تم تسجيلها في الجولة، ويتحمل الحراس مناصفة مع الدفاع مسؤولية 9 أهداف أخرى، كما تم تسديد 17 تسديدة على المرمى جاءت منها أهداف، ما يتطلب مزيداً من العمل لمدربي الحراس في الفترة الماضية لتدارك سلبيات الأداء والعديد من النقاط الفنية التي بحاجة للتطور.

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