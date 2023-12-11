12 حالة تدخل إيجابي لتقنية «الفيديو» ولقاء الجزيرة مع عجمان في الصدارة    

المصدر: دبي - البيان

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شهدت الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين تدخل تقنية الفيديو في 12 حالة، في 7 مباريات، منها مباراة الجزيرة مع عجمان، والتي شهدت 4 تدخلات من تلك التقنية، مما يحسب للحكام القائمين على تلك التقنية، كما يكشف الخلل الواضح في أداء حكام الساحة، والذين جاء أداؤهم دون المستوى، في تراجع واضح للجولة الثانية على التوالي، يستلزم مزيداً من العمل الفني، خلال الفترة المقبلة.

تدخلت تقنية الفيديو بشكل إيجابي في قرار طرد لاعب العين جونانان سانتوس، وطرد لاعب كلباء مهدي قايدي، وطرد حارس الجزيرة عبد الرحمن العامري، وطرد لاعب الجزيرة مامادو كلوبالي، وإلغاء احتساب ركلة جزاء لصالح الجزيرة، واحتساب ركلة جزاء للشارقة في مباراته أمام حتا، واحتساب ركلة جزاء لحتا، وإلغاء هدف النصر للتسلل، وتدخل إيجابي باحتساب هدف للنصر، وإلغاء هدف لكلباء بسبب التسلل.

كما شهدت مباراة الوحدة مع الجزيرة العديد من الحالات التحكمية المثيرة للجدل، على الرغم من قيادة الحكم السلفادوري ايفان بارتون للمباراة، منها قرار طرد لاعب الوحدة خالد بطي، حيث إن الاحتكاك مع لاعب الوصل علي صالح لا يرتقي لقرار الطرد، وعدم احتساب ركلة جزاء للوحدة كما يقول إبراهيم المهيري المحلل بقناة دبي الرياضية.

حالات تحكيمية

• احتسب الحكم هدفاً لخورفكان وهو سليم وليس به شبه تسلل

• إلغاء هدف لكلباء بداعي التسلل قرار صحيح

• قرار صحيح للحكم بطرد لاعب الإمارات فهد سبيل للعب العنيف.

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