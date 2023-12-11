خالد عبيد: 9 مشاهد الأبرز في الجولة العاشرة

المصدر: دبي - العوضي النمر

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أكد خالد عبيد المحلل الكروي ولاعب النصر السابق، أن الجولة العاشرة في دوري أدنوك للمحترفين، شهدت 9 مشاهد فنية بارزة، اختصرت بكل تفاصيلها معظم أحداث الجولة، ولعل أبرزها أن أداء شوط واحد بكل قوة لا يكفي الوصل من أجل المحافظة على صدارة «دورينا».

01 على الرغم من صدارة الوصل لقمة الدوري برصيد 24 نقطة، إلا أن صراع المنافسة لا يزال ساخناً، والفارق بين المركزين الأول والرابع ممكن تقليصه بنتيجة مباراة واحدة، لذلك فالصراع متواصل بين الوصل وشباب الأهلي والعين والشارقة، والتنافس بينها سيستمر لأن الفرق الأربعة تمتلك كل مقومات المنافسة الحقيقية، ولديها احتياط قادر على صنع الفارق.

02 استمرار خسائر حتا والإمارات يجعلهما الأقرب للعودة إلى دوري الهواة، ما لم يتم تعزيز صفوفهما بعناصر قادرة على صنع الفارق خلال القيد الشتوي المقبل، ويدخل معهما الثلاثي خورفكان والنصر وعجمان، وإن كانت حظوظها للنجاة أفضل للعديد من الأمور.

03 نجح الوصل في المحافظة على صدارته للدوري، على الرغم من تعادله مع الوحدة بهدفين لكل منهما ولا يزال الوصل يقدم شوطاً واحدة في مبارياته الأخيرة، على الرغم من أن الفريق يضم عناصر جيدة من اللاعبين، ومثل هذا التراجع له تأثير سلبي ما لم يتم تداركه، أما الوحدة فيعاني من فكر بعض لاعبيه وكيفية تعاملهم مع أحداث المباريات، فقد أهدر الفرق العديد من النقاط على ملعبه مما يحد من طموحه.

04 لاعبو الجزيرة الأجانب عليهم العديد من علامات الاستفهام، جعلت أداء الفريق متذبذباً، حيث إن المستوى لا يرتقي مع مكانة النادي، ولعل التماسك المؤقت للجزيرة يعود إلى جهد لاعبيه المواطنين المميزين، كما وقع الفريق في العديد من الأخطاء الفردية خلال مباراته أمام عجمان والتي انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف مقابل هدف، منها توقيت خروج الحارس وارتكابه خطأً أدى لنيله بطاقة حمراء تسببت في تعرضه لخسارة قاسية، في الوقت نفسه يقدم عجمان مستوى طيباً تحت قيادة مدربه دانييل إيسايلا الذي أعاد تنظيم صفوف الفريق.

05 انضباط شباب الأهلي وحسن تعامل الفريق مع مباراته أمام الإمارات، حيث استغل ضعف المنافس في زيادة غلته من الأهداف بتسجيله عدداً كبيراً بلغ 7 أهداف، وهو العدد الأكبر منذ انطلاقة المسابقة هذا الموسم، وشباب الأهلي يتعامل مع المباريات بالمنطق، وهو كيفية حصد النقاط الثلاث بصرف النظر عن الأداء، ومثل تلك الجدية تقود الفريق للمنافسة على القمة.

06 نجح الشارقة في تجاوز كبوة خروجه من دوري أبطال آسيا وعالج جراحه بفوز معنوي وغالٍ، على حتا بأربعة أهداف مقابل هدف، أعادته للمنافسة على الصدارة، وهذا يعود لإصرار اللاعبين على تحقيق الفوز والجدية في الأداء، ولكن لا تزال خيارات المدرب كوزمين عليها علامات استفهام.

07 واجه العين منافساً عنيداً وتعادل مع كلباء بهدفين، وقد وضح تأثر العين بالطرد، ولكن يحسب له العودة للمباراة في إصرار على عدم نيل الخسارة، ويحسب لكلباء استعداده الجيد للمباراة وحسن تعامل المدرب مع مجرياتها، من خلال اللعب الجماعي، ويجب على مهاجمي الفريق زيادة التركيز في إنهاء الهجمات بعد أن أهدروا العديد من الفرص.

08 استمرار تراجع النصر، مما جعله يحتل المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط بعد خسارته من خورفكان، وهذه الخسارة بسبب عدم توفيق المدرب في التعامل مع مجريات المباراة، فمن غير المعقول أن يقوم المدرب باستبدال 3 لاعبين في مركز الارتكاز لمجرد نيل إنذار من الحكم، فأشرك اللاعب موسى ندياي ثم استبدله بخالد جلال ثم استبداله باللاعب سعود عبد الرزاق ثم استبدال اللاعب علي عبد العزيز، في ظاهرة نادرة تحدث بملاعبنا مما يثبت أن النصر يعاني أيضاً في إدارة المباراة من قبل المدرب، الذي زاد من معاناة هذا الفريق العريق.

09 البطائح أثبت أنه الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم بأدائه الجيد وإصرار لاعبيه على الظهور المتميز، ولديه مدرب كفء يقود الفريق للعب جماعي يؤدي إلى مزيد من حصد النقاط، بعد فوزه على بني ياس بهدفين مقابل هدف، فيما يقدم بني ياس كرة جيدة، ولكنه لا يوفق في ترجمه الفرص التي تسنح له إلى أهداف.

الجولة في أرقام

شهدت الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين غزارة تهديفية، حيث استقبلت الشباك 33 هدفاً، جاء 20 منها في الشوط الأول، و13 في الشوط الثاني، وأهدرت ركلتا جزاء من الشارقة وحتا، وتم تسجل 7 أهداف من خارج المنطقة، و26 هدفاً من داخل المنطقة، وعلى مدى 67 مباراة تم إقامتها للآن، تم تسجيل 245 هدفاً، بمعدل نسبته 3.68 %، وهو معدل مرتفع، يبرز القوة الهجومية للدوري، وتعتبر نتيجة مباراة شباب الأهلي مع الإمارات، والفوز بسبعة أهداف دون مقابل، هي الأعلى منذ بداية منافسات النسخة الحالية للمسابقة.

أفضل مدرب

دانييل ايسايلا

النادي: عجمان

الجنسية: رومانيا

العمر: 51 عاماً

أفضل لاعب

اللاعب: عمر خريبين

النادي: الوحدة

الجنسية: سوريا

العمر: 29 عاماً

ترتيب الهدافين

8 لابا كودجو

7 عمر خريبين

7 فابيو ليما

7 كايو لوكاس

7 علي مبخوت

ترتيب صناعة الأهداف

7 نيكولاس خيمينيز

4 إليخاندرو روميرو

4 سيكو بابا

4 علي مدن

4 عمر اتزيلي

تصديات الحراس

48 فهد الظنحاني

43 إبراهيم عيسى

38 سالم خيري

31 سهيل عبد الله

28 حسن حمزة

حصاد الجولة

الأهداف: 33

ضربات الجزاء: 5

البطاقات الحمراء: 7

البطاقات الصفراء: 33

تشكيلة الجولة العاشرة

حارس المرمى: أحمد حمدان (خورفكان)

الدفاع: أحمد جميل (شباب الأهلي)، والاس فيرتيونا (اتحاد كلباء)، نادر الغندري (عجمان)، عبد العزيز الكعبي (الشارقة)

الوسط: هيكل الشيخاوي (عجمان)، بلال يوسف (عجمان)، غاستون سواريز (بني ياس)، حارب عبد الله (شباب الأهلي)

الهجوم: عمر خريبين (الوحدة)، محمد عوض الله (خورفكان)

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