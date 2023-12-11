الوحدة يستضيف الجزيرة.. وديربي بين الوصل وشباب الأهلي

المصدر: متابعة: محمد صادق، إيهاب زهدي، أحمد عيسى

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تقام اليوم مباراتان في إياب الدور ربع النهائي من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، إذ يستضيف الوحدة فريق الجزيرة على استاد آل نهيان، في الرابعة و45 دقيقة عصراً، ويدير اللقاء طاقم تحكيم يوناني، بقيادة أناستاسيوس سيديروبولس، ويعاونه على الخطوط لولينكوريس كوستاراس، وديميترياديس لازاروس، وانخيلوس ليفانخيلو حكم تقنية الفيديو، فيما يلعب الوصل وشباب الأهلي باستاد زعبيل في السابعة والنصف مساء، بمواجهة قوية وجماهيرية في «ديربي» خارج التوقعات.



ويدخل «العنابي» مواجهته مع «فخر أبوظبي»، وليس أمامه بديل سوى الفوز بفارق هدفين من أجل التأهل للمربع الذهبي، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بفوز الجزيرة 2 ـــــــ 1، ويتطلع الوحدة إلى تحقيق فوزه الثاني على الجزيرة هذا الموسم، بعد أن فاز في الدوري بنفس النتيجة 2 ـــ 1.



وتمثل البطولة أهمية بالنسبة لـ «أصحاب السعادة»، من أجل المنافسة على لقبها الذي أحرزه الفريق مرتين، ولتحقيق فوز بعد تعادل الفريق الأخير مع الوصل 2-2، في دوري أدنوك للمحترفين، إذ يبحث الفريق عن الاستمرار في بطولة الكأس، ومحاولة تحقيق لقب، في ظل عدم حصول الفريق على أي ألقاب في المواسم الأخيرة.



وأكد الهولندي آرنو بويتنويغ مدرب الوحدة، على أهمية مواجهة الجزيرة، مشيراً إلى أن ضغط المباريات واقع على جميع الفرق، وليس الوحدة فقط، وقال: سنخوض مباراة صعبة ومهمة، ولا بديل أمامنا سوى الانتصار لتعويض خسارة الذهاب، وبالتالي، يجب علينا اللعب بتركيز شديد.



وأضاف: نتعامل مع اللقاء بمثابة نهائي، وخسارة مباراة الذهاب تشكل ضغطاً علينا.



وعن خسارة الجزيرة الأخيرة بخماسية أمام عجمان، قال: يجب ألا ننخدع بنتيجة الجزيرة في مباراته بالدوري، فالجميع يدرك جيداً الإمكانات التي يمتلكها المنافس، خصوصاً في المباريات الصعبة.

وقال الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، إن المباراة تأتي بعد 48 ساعة من الخسارة المحبطة أمام عجمان في الدوري، ما يؤكد، وحسب قوله، عدم وجود وقت للإعداد، وأضاف: علينا تجاوز ما حدث سريعاً، والتركيز الكامل على لقاء اليوم، حتى نتمكن من تحقيق هدفنا بالتأهل ومواصلة مشوارنا في البطولة، التي تتميز بأن الطريق فيها لبلوغ منصات التتويج قصير جداً، علينا أن نقاتل، وأن نبذل كل جهدنا في المباراة.



وأشار دي بور إلى أن أفضلية الفوز الذي حققه الفريق على الوحدة في جولة الذهاب، لا يعني التأهل، ذاكراً أن المنافس فريق قوي، ولديه طموحه في التأهل، وقال: لدي ثقة كبيرة في اللاعبين، وفي مقدرتهم على ظهور أفضل، رغم الجهد البدني الكبير الذي بذله اللاعبون في مباراة عجمان، نتيجة طرد لاعبين من صفوفنا، وبالإمكان تقديم مباراة جيدة، وتخطي كل العقبات.



ويدخل الوصل وضيفه شباب الأهلي، إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بحسابات مختلفة، لخطف بطاقة التأهل إلى الدور قبل النهائي.



ويكفي «الإمبراطور» التعادل بأي نتيجة للتأهل، بعد فوزه بلقاء الذهاب بنتيجة 3-2، فيما يحتاج «فرسان دبي» إلى الفوز بفارق هدفين.



ويعيش الفريقان حالة معنوية جيدة، بعدما عاد الوصل بتعادل ثمين أمام مستضيفه الوحدة 2 - 2، في الجولة العاشرة من الدوري، مستمراً في الصدارة، بينما حقق شباب الأهلي فوزاً تاريخياً على الإمارات بنتيجة كبيرة 7-0، بالجولة نفسها، وصعد إلى المركز الثاني للدوري، ليبقى منافساً قوياً على القمة، وهو ما يزيد من التوقعات بمواجهة قوية وجماهيرية في «ديربي» دائماً ما يكون خارج التوقعات.



وقال ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل، فوزنا في لقاء الذهاب على شباب الأهلي، لا يعني أننا حسمنا التأهل، لأننا نواجه خصماً صعباً، وسيأتي إلى ملعبنا وهو متحفز، لتعويض خسارته في الذهاب، كما سيكون منتشياً بفوزه الكبير على فريق الإمارات بالدوري، ونحن نركز الآن فقط على لقاء شباب الأهلي.



وفي المقابل، أكد ماركو نيكوليتش مدرب شباب الأهلي، على أهمية مواجهة الوصل، ووعد بتقديم كل الجهد، من أجل التأهل للدور المقبل من الكأس، وقال: نذهب لمعقل المنافس بحثاً عن أفضل أداء، ونأمل أن يحالفنا التوفيق، ونجوم شباب الأهلي مطالبون بالتركيز داخل الملعب في كل ثانية من المباراة، فيما يتعين على الجماهير أن تواصل مساندتها حتى 90 دقيقة.



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