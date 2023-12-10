العين يهدر فرصة الاقتراب من الوصل المتصدر

المصدر: كلباء – محمد فضل

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فوت العين فرصة تضييق الخناق على الوصل المتصدر، والحفاظ على وصافة ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعد التعادل المثير أمام كلباء بهدفين، ليتراجع الزعيم للمركز الثالث برصيد 19 نقطة، تاركاً الوصافة لشباب الأهلي 20 نقطة، والفائز على الإمارات بسباعية، وصعد النمور للمركز التاسع برصيد 12 نقطة مبتعداً خطوة جديدة عن دائرة الأندية التي يتهددها خطر الهبوط ليطرق منطقة أندية وسط الترتيب، جاءت المباراة متكافئة في كل فتراتها من حيث النتيجة وحالتي الطرد في كل فريق بعد تعرض كل من البرازيلي جونتاس لاعب العين والإيراني مهدي قائدي مهاجم كلباء للطرد خلال شوط اللقاء الأول.

صيام لابا

وصام التوغولي لابا كودجو هداف العين عن التهديف أمام النمور، ليؤجل تحطيم رقم الغاني جيان أسامواه صاحب رصيد 95 هدفاً، ويمتلك هداف العين لابا 94 هدفاًً في جميع المسابقات منذ التحاقه بفريقه قبل 3 مواسم، وسينتظر كودجو مباراة فريقه أمام الوحدة في الجولة 11 المقبلة للمحاولة من جديد في تحطيم رقم أسامواه.

فرص مهدرة

بدوره، قال الإيراني فرهاد مجيدي: كانت مباراة جيدة والفريقان بذلا مجهوداً كبيراً، وسمحت لنا فرص كثيرة، والآن نحن نفكر في مباراة الوصل القادمة؛ لأنها ستكون صعبة للغاية أمام فريق كبير.

بدوره، قال محمد اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء إن ما قدمه «النمور» أمام العين جعلنا نطمئن على المستوى العام لاتحاد كلباء، وذلك بما يملكه الفريق من مقومات، ونطمح للذهاب بعيداً في الترتيب العام أدينا مباراة كبيرة أمام فريق قادم من الآسيوية وأعددنا العدة للمباراة، وتابع: لو حققنا الفوز كانت الفرحة ستكون مضاعفة، علينا طي هذه الصفحة والتفكير في لقاء الوصل المتصدر.

طرد جنوني

من جانبه، أبدى الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين، حزنه على فقدان نقطتين أمام مضيفه كلباء، مشيراً إلى أن العين بدأ المباراة بشكل جيد، وكانت لديه فرصة كبيرة للفوز والخروج بالعلامة الكاملة بعد التقدم بهدف مبكر، قبل أن تنقلب الأمور رأساً على عقب نتيجة الطرد المفاجئ الذي تعرض له لاعب الفريق جونتاس في الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول الذي كان جنونياً على حد وصفه، وتحولت الأفضلية للمنافس الذي سجل هدفين سريعين بسبب غياب التركيز والتوتر الزائد الذي ساهم فيه حكم المباراة بسبب بعض القرارات غير الموفقة، لذلك حاولنا في الشوط الثاني العودة للمباراة ومن ثم التقدم مجدداً وسنحت أكثر من فرصة للتسجيل لم نوفق في استثمارها، فضلاً عن قوة المنافس الذي صعب من المهمة، عموماً علينا تجاوز بعض الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون والتركيز على المباراة القادمة أمام النصر في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

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