تقنية الفيديو تتصدر أحداث مباراة خورفكان والنصر

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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تصدرت تقنية الفيديو «VAR» مشهد مباراة خورفكان وضيفه النصر والتي انتهت بفوز النسور على العميد بنتيجة 3-1، ولجأ حكم المباراة سلطان عبد الرزاق للفار لأكثر من 4 مرات، منها حالتا عدم احتساب هدفين لفريق النصر على مدار الشوطين، ولم يكن فريق النصر بذلك السوء حتى يخسر المباراة بهذه النتيجة لكن رعونة لاعبي المدرب الهولندي لفريدو شرودر حرمت جمهور العميد من العودة ولو بنقطة يتيمة من معقل خورفكان بعد أن تبارى لاعبو النصر في إهدار الفرص والتي كانت كفيلة بتحقيق التعادل أمام النسور على أقل تقدير.

وفي المقابل فإن خورفكان نجح في استغلال الفرص التي أتيحت له على أكمل وجه، وتمكن المدرب الصربي نيبوشا المدير الفني لخورفكان من تحقيق فوزه الأول مع فريقه الجديد بعد مضي مباراتين لم ينجح فيهما المدرب من الحصول ولو على نقطة.

ومنح الفوز الذي حققه خورفكان احتلال المركز العاشر برصيد 10 نقاط ويحسن من وضعيته في الترتيب، فيما تراجع النصر للمركز الثاني عشر بتسع نقاط ولاتزال وضعيته حرجة ضمن الفرق التي يتهددها الهبوط إلى دوري الهواة.

أخطاء

بدوره، قال الصربي نيبوشا يوفوفيتش مدرب خورفكان: ارتكبنا بعض الهفوات لكن بشكل عام أنا سعيد بالفوز والنقاط الثلاث وهناك أخطاء علينا أن نتداركها في قادم المباريات.

وأشار إلى أن لاعبيه قدموا مباراة كبيرة وتمكنوا من التسجيل في ثلاث مناسبات، منوهاً إلى أن وجود مشكلة في الكرات الطويلة والعرضية وسوء التمركز وسط اللاعبين سأعمل على علاجها.

من جانبه، قال الهولندي لفريد شرودر: لست سعيداً بالنتيجة لأننا لا نستحق الهزيمة حيث قدمنا وجهاً إيجابياً وصنعنا الفرص، وكرة القدم تعترف بالأهداف وليس بالأداء وكان يجب علينا تسجيل 4 أهداف على أقل تقدير لو نجح لاعبو النصر في استغلال الفرص السهلة التي أتيحت لهم أمام المرمى، وقال رغم الهزيمة التي لا نستحقها لكن الفريق قدم وجهاً ايجابياً في بعض النواحي وهذا ما تدربنا عليه طوال الأسبوع الماضي واليوم خلقنا عديد الفرص لكن الكرة رفضت دخول مرمى خورفكان.

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